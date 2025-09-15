Известны первые исполнители ролей в экранизации романа «Эпоха невинности» от Netflix

Весной, 23 апреля, во Всемирный день книг и авторского права, Netflix анонсировал сериал «Эпоха невинности» — новую экранизацию одноимённого романа американской писательницы Эдит Уортон, за который она получила Пулитцеровскую премию. Когда выйдет сериала, пока неизвестно, но недавно были раскрыты имена первый исполнителей ролей в грядущей адаптации книги.

Роли в проекте получили Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six»), Кристин Фросет («Первая леди»), Бен Рэдклифф («Властелины воздуха») и Марго Мартиндейл («Американцы»). Морроне сыграет Эллен Оленску, Фросет — Мэй Уэлланд, Рэдклифф — Ньюленда Арчера, а Мартиндейл — миссис Мэнсон Минготт.

Возглавляет работу над адаптацией Эмма Фрост («Белая королева», «Белая принцесса», «Испанская принцесса»). Она назначена шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала.

Роман «Эпоха невинности» был опубликован в 1920 году. Он рассказывает про успешного нью-йоркского юриста Ньюленда Арчера. Последний собирается жениться на благовоспитанной Мэй Уэлланд. Но до их свадьбы из Европы в Нью-Йорк возвращается кузина Мэй, графиня Эллен Оленска. Ньюленд знакомится с Эллен и начинает влюбляться в неё.

Книгу ранее экранизировали, но только в виде фильмов. Последняя на данный кинолента по роману вышла в 1993-м. Её снял режиссёр Мартин Скорсезе. Ньюленда в адаптации сыграл Дэниел Дэй-Льюис. Роль Мэй исполнила Вайнона Райдер, Эллен — Мишель Пфайффер, а миссис Минготт — Мириам Маргулис.