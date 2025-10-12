 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
151

Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» дебютирует через год после премьеры первого

Источник: Marvel

В марте этого года Сорвиголова вернулся на малые экраны в новом проекте. После выходившего на Netflix шоу «Сорвиголова» уличный супергерой продолжил защищать жителей Нью-Йорка от преступности в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново», выходящем уже на Disney+. К роли главного героя вернулся Чарли Кокс, и играть персонажа Marvel он будет ещё минимум два сезона.

О продолжении шоу появляется всё больше подробностей. Так, на New York Comic Con 2025 стало известно, что второй сезон «Рождённого заново» стартует в марте 2026-го, то есть через год после премьеры первого. Это передал сайт Entertainment Weekly. Он же ранее опубликовал эксклюзивный кадр из предстоящего сезона с Сорвиголой в новом костюме и некоторые подробности продолжения.

В новых эпизодах супергерой будет частью сопротивления, выступающего против власти Кингпина, получившего контроль над Нью-Йорком. К сопротивлению присоединится и Джессика Джонс, чью роль повторила Кристен Риттер. Ранее актриса играла героиню в шоу «Джессика Джонс» и «Защитники», выходивших на Netflix.

«Рождённого заново» заранее продлили на третий сезон. Его съёмки пройдут в 2026-м. Возможно, этот сезон покажут в 2027-м.

