 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Крик 7» заигрывает с наследием всех частей: предыдущие звонки и убийцы вели к этому «Аватар» с бобрами: специальный ролик мультфильма Pixar «Прыгуны» Фантастическая манхва «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарёк» получит третий сезон Новогодний кинопрокат поставил рекорд по сборам Не добившись заметных результатов в прокате, спортивная комедия с Тимоти Шаламе скоро выходит в цифре.
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
88

Музыкальный волшебник Ханс Циммер напишет звуковую дорожку для сериала по «Гарри Поттеру»

Источник: Hans Zimmer Lee Kirby

Повторная адаптация цикла бестселлеров Джоан Роулинг «Гарри Поттер», но уже в формате сериала, получит надёжную композиторскую опору в лице Ханса Циммера. Не нуждающийся в особом представлении и перечислении заслуг композитор — на его счету более 500 телевизионных и кинотеатральных проектов.

Циммер будет работать совместно со своим творческим объединением Bleeding Fingers, основанным вместе с Расселлом Эмануелем и Стивеном Кофски.

У полнометражных экранизаций уже имеется своя запоминающаяся музыкальная дорожка за авторством Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла.

Команда Циммера заявляет:

Музыкальное наследие «Гарри Поттера» касается всех композиторов, и мы польщены тем, что присоединяемся к группе, работающей над проектом настолько масштабным. Мы нисколько не преуменьшаем возложенную на нас ответственность. Волшебство окружает нас постоянно, но чаще всего находится вне досягаемости. Однако в мире «Гарри Поттера» ты просто обязан его найти. Мы надеемся, что именно наша музыка поможет зрителю ощутить это волшебство сильнее, разумеется, отдавая должное классике.

Над сценарием сериала работает Франческа Гардинер. Марк Майлод выступает продюсером и режиссёром большей части эпизодов первого сезона, который выйдет на стриминге HBO в 2027 году.

Теги
Гарри ПоттерГарри ПоттерХанс Циммер
Комментарии

Ещё на эту тему

43Софи Тёрнер стала Ларой Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц» 18Игровой Тор стал Кратосом в сериале по мотивам «Бога войны»

Тоже интересно

7Супергероический сериал «Неуязвимый» возвращается в марте с Ли Пейсом в роли повелителя вилтрумитов 9Идут съёмки романтического комедийного киноальманаха «Тюльпаны» 0Кроссовер «Дэдпул/Бэтмен» получил третий тираж и новую обложку 5Металлический Педро Паскаль со своим зелёным воспитанником на новом кадре фильма «Мандалорец и Грогу» 21Коллеги на необитаемом острове на новом кадре из хоррор-триллера Сэма Рэйми «Пришлите помощь»

Далее на КГ

1
ЕВА-668: Слишком длинная лестница
 4
ЕВА-667: Waaaah!
 10
Великое возмущение Силы: Кэтлин Кеннеди больше не президент Lucasfilm, и «Звёздные войны» теперь в других руках
 0
Эпичный анонс: Самый Великий Американский герой возвращается стараниями AMP Comics
 4
Чудовище Кристиан Бэйл создаёт себе безумную подругу в трейлере мюзикла «Невеста»
 0
Известный сценарист рассказал, как его наняли закончить культовый All-Star Batman and Robin от Фрэнка Миллера
 4
По пути Джерарда Батлера: Кейт Бланшетт сыграет в экранизации своего анимационного персонажа из «Как приручить дракона 2»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 613: Pentium Punk
 0
Мертвец-рыцарь встанет на защиту дочери в новом хорроре Corpse Knight от Skybound
 0
Как делалась русская версия Pyjamarama
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Решительность, отвага и слабоумие: три центральных персонажа экшена «Гренландия 2: Миграция»
 
Игры У Woolhaven — первого платного DLC к Cult of the Lamb — появилась дата выхода
 
Сериалы Пираты и гиганты Броги и Дорри с острова Литл Гарден: очередные постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис»
 
Новый дьявол-хранитель: встречайте «ультимативного» Сорвиголову
 
«Крик 7» заигрывает с наследием всех частей: предыдущие звонки и убийцы вели к этому
 
Боевик от Джеймса Кэмерона и создателя «Джона Уика» уходит стразу на стриминг Hulu
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 
1ЕВА – 668: Слишком длинная лестница
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
0Ноль кадров в секунду – 613: Pentium Punk
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 706: Новогодняя битва, «Нюрнберг», «Сентиментальная ценность», «Сводишь с ума», «Фэкхем-Холл»
 
4ЕВА – 667: Waaaah!
 
1Ноль кадров в секунду – 612: Клюквенная сакура
 
5ЕВА – 666: Без чертовщины, но с итогами
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru