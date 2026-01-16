Музыкальный волшебник Ханс Циммер напишет звуковую дорожку для сериала по «Гарри Поттеру»

Повторная адаптация цикла бестселлеров Джоан Роулинг «Гарри Поттер», но уже в формате сериала, получит надёжную композиторскую опору в лице Ханса Циммера. Не нуждающийся в особом представлении и перечислении заслуг композитор — на его счету более 500 телевизионных и кинотеатральных проектов.

Циммер будет работать совместно со своим творческим объединением Bleeding Fingers, основанным вместе с Расселлом Эмануелем и Стивеном Кофски.

У полнометражных экранизаций уже имеется своя запоминающаяся музыкальная дорожка за авторством Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла.

Команда Циммера заявляет:

Музыкальное наследие «Гарри Поттера» касается всех композиторов, и мы польщены тем, что присоединяемся к группе, работающей над проектом настолько масштабным. Мы нисколько не преуменьшаем возложенную на нас ответственность. Волшебство окружает нас постоянно, но чаще всего находится вне досягаемости. Однако в мире «Гарри Поттера» ты просто обязан его найти. Мы надеемся, что именно наша музыка поможет зрителю ощутить это волшебство сильнее, разумеется, отдавая должное классике.

Над сценарием сериала работает Франческа Гардинер. Марк Майлод выступает продюсером и режиссёром большей части эпизодов первого сезона, который выйдет на стриминге HBO в 2027 году.