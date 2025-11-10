Новые сериалы недели: «Последний выживший самурай» и триллер с Дэвидом Духовны

Среда, 12 ноября
драма, комедия
В ролях Кристен Уиг, Рики Мартин, Джош Лукас, Лесли Бибб, Лора Дерн, Эллисон Дженни
Амбициозная главная героиня стремится закрепиться в высшем обществе Палм-Бич в конце 60-х. В процессе она узнаёт, на что она готова и не готова пойти ради этого.
Четверг, 13 ноября
В ролях Дзюничи Окада
1878 год. 292 самурая участвуют в смертельной игре в Киото, победитель которой получит 100 миллиардов иен. Сюдзиро, некогда блестящий самурай, принимает участие в игре, чтобы спасти семью и жителей деревни.
Пошумевший ещё задолго до премьеры эпический экшен обещает зрителям ощущения, как от «Сёгуна», помноженного на «Игру в кальмара». Или что-то около того. Как минимум, кровищи и самураев тут будет в избытке. Сериал полностью японского производства является адаптацией одноименной манги Сёго Имамуры и Кацуми Татизавы.
В ролях Клэр Дэйнс, Мэттью Рис, Бриттани Сноу, Натали Моралес, David Lyons, Тим Гуин
Дэйнс играет писательницу Агги Уиггс, которая уединилась после трагической потери сына. Её затворничество прерывается с прибытием нового соседа — Нила Джарвиса в исполнении Риса. Этот состоятельный риелтор окружён мрачными слухами о исчезновении собственной жены. Между необычными соседями зарождается связь, заставляющая Агги усомниться не только в Ниле, но и в самой себе.
И Мэттью Риз («Американцы»), и Клэр Дэйнс («Родина») в жанре триллеров люди не чужие — к слову, именно создатели «Родины» и приложили руку к новому проекту «Чудовище внутри меня». В принципе трейлер сам по себе продаёт сериал лучше любой рекламы, и Риз там буквально вселяет ужас. Помимо центрального дуэта роли исполняют Натали Моралес, Бриттани Сноу, Мэттью Джеймс Томас и Джонатан Бэнкс.
Пятница, 14 ноября
В ролях Дэвид Духовны, Кэрис ван Хаутен, Джек Уайтхолл, Кристин Адамс, Раза Джаффри
Обаятельный репетитор проникает в жизнь богатой семьи, раскрывая её зловещие планы. По мере того, как его замысел раскрывается, семье приходится противостоять врагу, живущему под их крышей.
Как-то неожиданно подкрался к нам загадочный триллер с Дэвидом Духовны, Кэрис ван Хаутен и Джеком Уайтхоллом «Злой умысел». Последний играет репетитора, который оказывается вовсе не тем, за кого себя выдаёт. Судя по всему, герой Духовны успел наворотить делов — как на работе, так и в личной жизни, и теперь кто-то, затаивший обиду, преисполнен решимости его разоблачить и уничтожить.
Воскресенье, 16 ноября
драма
В ролях Билли Боб Торнтон, Мишель Рэндольф, Джейкоб Лофланд, Джон Хэмм, Деми Мур, Эли Лартер
Драма рассказывает о нефтянике, который занимается решением проблем бизнесмена, зашибающего доллары на добыче чёрного золота в западном Техасе.
Обласканная критиками драма Тейлора Шеридана возвращается со вторым сезоном. Помимо Билли Боба Торнтона тут сияют Деми Мур, Энди Гарсия, Сэм Эллиот и Али Лартер.
