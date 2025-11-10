Новые сериалы недели: «Последний выживший самурай» и триллер с Дэвидом Духовны

Премьера +

Канал неизвестен

1878 год. 292 самурая участвуют в смертельной игре в Киото, победитель которой получит 100 миллиардов иен. Сюдзиро, некогда блестящий самурай, принимает участие в игре, чтобы спасти семью и жителей деревни.

Пошумевший ещё задолго до премьеры эпический экшен обещает зрителям ощущения, как от «Сёгуна», помноженного на «Игру в кальмара». Или что-то около того. Как минимум, кровищи и самураев тут будет в избытке. Сериал полностью японского производства является адаптацией одноименной манги Сёго Имамуры и Кацуми Татизавы.