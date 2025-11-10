 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneTTTQUmo2J

   
Новые кадры из фильма «Мортал Комбат 2» показывают бойцов из сиквела Крууууто! Легендарный Эш Уильямс встретится с вечными подростками из комиксов «Арчи» Идут съёмки сказки «Варвара-Краса» с Тимербаевой, Петровым и Биковичем Вышел первый номер личного комикса про Шреддера из «Черепашек-ниндзя» Кевин Смит очень своеобразно вернулся к своей «Догме» посредством нового комикса
• • •
 
СЕРИАЛЫ
363

Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 ноября

Источник: Netflix
Теги
NetflixМилли Бобби БраунДэвид ХарборВластелин КолецЛиам ХемсвортТом ХиддлстонОливия КолманФамке Янссен
Комментарии

Ещё на эту тему

+Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 октября — 2 ноября +Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 октября +Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 марта

Тоже интересно

4В первом специальном комиксе-ежегоднике «Абсолютный» Бэтмен поизбивает злых белых националистов 0Рецензия и отзывы на игру «Лихо одноглазое» 20Грандиозное возвращение Джонни Деппа: актёр сыграет Эбенезера Скруджа в экранизации Диккенса 24«Союзмультфильм» и «Яр&Ko» разрабатывают медиафраншизу на основе произведений Корнея Чуковского 24Дейзи Ридли сыграет в реальной истории медсестры, которая по ночам становилась злым бойцом MMA

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 3–9 ноября
 4
Фильм про Майкла Джексона ещё не вышел, а уже победил все музыкальные биографические ленты
 13
За одни выходные в прокате провалились драмы Дженнифер Лоуренс и Сидни Суини
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Ночь живых мертвецов»
 27
«Хищник: Планета смерти» поставил новый кассовый рекорд для всей серии, включая сражения с Чужими
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Франкенштейн»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 604 - трансляция
 0
Сила ностальгии — первый выпуск перезапущенного Youngblood от Роба Лайфилда уже разошёлся
 19
«Он не извращенец» — Дженнифер Лоуренс не понадобился интимный координатор для сцен с Робертом Паттинсоном
 9
Милли Бобби Браун ответила на вопрос о Дэвиде Харборе впервые после предполагаемого конфликта
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Генри Кавилл в ремейке «Горца» обзаведётся братом — суперзвездой рестлинга
 
Кино Нам нужны фильмы получше! «Челюсти» Стивена Спилберга зарабатывают больше новинок в прокате
 
Кино Спешите видеть! Дуэйн Джонсон играет как в последний раз в трейлере драмы «Крушащая машина»
 
Создатель «Острых козырьков» предлагает историю пивоварения в трейлере «Дома Гиннесса»
 
Marvel продолжает стравливать Хищников с людьми во втором выпуске Predator: Black White and Blood
 
Звезда «Людей Икс» и бондианы станет гостем на возрождённом «Comic Con Игромир»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 698: «Баллада о маленьком игроке», «Заклятие 4», кто экранизирует Call of Duty, ещё один «Дом у дороги 2»
 
1ЕВА – 658: Бьёт — значит любит (бить)
 
 
0Телеовощи – 624: Замеры кринжа
 
2Ноль кадров в секунду – 603: Вялый самурай
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 128: Интервью по игре «Спарта 2035»
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
 
1Телеовощи – 623: Мадам с шахтой
 
1Ноль кадров в секунду – 602: It's fucking blyad
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru