Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 ноября

Звезда «Людей Икс» и бондианы станет гостем на возрождённом «Comic Con Игромир». В программе — встреча с поклонниками, разговоры о новых проектах, а также обязательная раздача автографов.

Сильно постаревший Джей Ди на первом видео со съёмок возвращения «Клиники». Другие герои сохранились заметно лучше.

Супергеройский сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» дебютирует в начале 2026 года. Примерно в одно время с фильмом про Супергёрл шоу не выйдет.

Том Хиддлстон и новая таинственная незнакомка во втором сезоне «Ночного администратора» (фото). Без Хью Лори и Элизабет Дебики.

«Худший сериал в истории»: юридическая драма с Ким Кардашьян получила унизительные оценки на Rotten Tomatoes. Мы и забыли, что бывает настолько плохо.

Третий сезон сверхдорогого фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» отснят. В нём будет звезда «Очень странных дел».