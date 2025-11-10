Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 ноября

Звезда «Людей Икс» и бондианы станет гостем на возрождённом «Comic Con Игромир». В программе — встреча с поклонниками, разговоры о новых проектах, а также обязательная раздача автографов.
Сильно постаревший Джей Ди на первом видео со съёмок возвращения «Клиники». Другие герои сохранились заметно лучше.
Создатели «Очень странных дел» прокомментировали слухи об обвинениях Милли Бобби Браун в адрес Дэвида Харбора. Кажется, нас пытались обмануть.
Супергеройский сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» дебютирует в начале 2026 года. Примерно в одно время с фильмом про Супергёрл шоу не выйдет.
Том Хиддлстон и новая таинственная незнакомка во втором сезоне «Ночного администратора» (фото). Без Хью Лори и Элизабет Дебики.
Четвёртый сезон «Ведьмака» получил после релиза не только худшие оценки, но и просмотры. Впереди финал сериала.
«Худший сериал в истории»: юридическая драма с Ким Кардашьян получила унизительные оценки на Rotten Tomatoes. Мы и забыли, что бывает настолько плохо.
Третий сезон сверхдорогого фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» отснят. В нём будет звезда «Очень странных дел».
Милли Бобби Браун ответила на вопрос о Дэвиде Харборе впервые после предполагаемого конфликта. В Хоукинсе всё стабильно.
Море чудовищ зовёт: трейлер второго сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Сериалу уже обеспечено продолжение.
