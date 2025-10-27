 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ребекка Фергюсон ждёт прилёта ядерной ракеты в тизере триллера «Динамитный Дом» Новый серийный маньяк от сценариста «Семи» в трейлере «Убийцы-психопата» Новая «Фантастическая четвёрка» обошла по сборам «Громовержцев» и стала 10-м по кассовости фильмом 2025 года Продолжение аниме-адаптации манги «Синий оркестр» получило дату премьеры Меч, кровь и безумный король: вот что готовит Titan Comics поклонникам Конана-варвара в начале 2026 года
• • •
 
СЕРИАЛЫ
373

Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 октября

Источник: Amazon MGM
Теги
Билли Боб ТорнтонАарон Тейлор-ДжонсонЭрик КрипкеNetflixAmazon MGMМайк ФлэнаганУолтон Гоггинс
Комментарии

Ещё на эту тему

+Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 марта +Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 марта +Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 марта

Тоже интересно

24Первый взгляд на Доктора Дума Роберта Дауни-младшего из фильма «Мстители: Судный день» 8Сильвестр Сталлоне отказывался передавать наследие Рокки Криду, потому что режиссёр хотел его убить 0Гарт Эннис продолжит шутить с жанром фэнтези в серии Babs: The Black Road South 5Веселье бьёт ключом на съёмках второго сезона сериала «Ван-Пис» (видео) 14Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс застряли в радиоактивной пустоши на первых кадрах второго сезона Fallout

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 20–26 октября
 15
Комедия «Барон Мюнхгаузен» выйдет в 2028 году
 5
Против аниме нет приёма: «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» устроил резню в американском прокате
 0
Titan Comics вернёт вас на Остров черепа чтобы сбежать с него в прямом продолжении одноимённого мультсериала
 10
Идут съёмки комедийного сериала «Пора на завод»
 9
Волшебство кукольной анимации студии Laika в ролике о создании мультфильма «Вайлдвуд»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 602 - трансляция
 1
Первый выпуск серии Spawn: The Dark Ages обзавёлся редкими вариантными обложками
 10
Эрик Крипке рассказал об ещё одном спин-оффе «Пацанов»
 15
Лучший фильм года! Warner Bros. выдвигает «Майнкрафт» на «Оскар»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
The Terminator #10: люди учатся давать отпор машинам
 
Кино Культовый трешак «Ловчий смерти» возвращается с трейлером кровавого перезапуска
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 689: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», детектив с пенсионерами, Sisu против Советского Союза
 
Игры КГ играет: BRUTAL JOHN 2
 
КиноИгры В новой «Обители зла» окопается марвеловский Человек-крот
 
Кино Новые фильмы недели: «Алиса в стране чудес», «Горыныч» и бомбическая Ребекка Фергюсон
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
 
4ЕВА – 656: Смена формата
 
0Телеовощи – 622: Побольше ДНК
 
3Ноль кадров в секунду – 601: Игра для депрессий
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
4ЕВА – 655: Мир без сосков
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
6Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru