КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Смертная Карен Гиллан полюбит бессмертного горца Генри Кавилла Манга «Три сестры Микадоно оказались неожиданно простыми» обновила тираж. По ней выходит аниме от студии P.A. Works Ужастик «Орудия» и комедия «Чумовая пятница 2» сорвали банк в американском прокате Уолтон Гоггинс и Джеймс Кэмерон поддержат новый женский экшен от создателя «Джона Уика»
• • •
 
6
СЕРИАЛЫ
645

Второй сезон сериала Fallout получил четыре персонажных постера

Источник: Prime Video

Стриминговый сервис Prime Video снова напомнил о приближающейся премьере второго сезона сериала Fallout. В «День Fallout», который был 23 октября, видеосервис опубликовал четыре постера с персонажами, которые вернутся во втором сезоне шоу.

Фантастический постапокалиптический сериал основан на игровом франчайзе Fallout. Главные роли в адаптации исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Мотен. Пернелл играет Люси Маклин, Гоггинс — Гуля, а Мотен — Максимуса.

Первый сезон проекта вышел на Prime Video целиком 10 апреля 2024 года. Премьера продолжения намечена на 17 декабря. Новые эпизоды будут выходить по одному в неделю до 4 февраля 2026-го. Во втором сезоне, как и в первом, заявлено восемь серий.

Постеры сериала «Fallout» Постеры сериала «Fallout» Постеры сериала «Fallout» Постеры сериала «Fallout»

Ранее сайт Empire представил эксклюзивный кадр из продолжения Fallout с Люси и Гулем во время путешествия.

Комментарии (6)

