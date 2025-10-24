Второй сезон сериала Fallout получил четыре персонажных постера

Стриминговый сервис Prime Video снова напомнил о приближающейся премьере второго сезона сериала Fallout. В «День Fallout», который был 23 октября, видеосервис опубликовал четыре постера с персонажами, которые вернутся во втором сезоне шоу.

Фантастический постапокалиптический сериал основан на игровом франчайзе Fallout. Главные роли в адаптации исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Мотен. Пернелл играет Люси Маклин, Гоггинс — Гуля, а Мотен — Максимуса.

Первый сезон проекта вышел на Prime Video целиком 10 апреля 2024 года. Премьера продолжения намечена на 17 декабря. Новые эпизоды будут выходить по одному в неделю до 4 февраля 2026-го. Во втором сезоне, как и в первом, заявлено восемь серий.

Ранее сайт Empire представил эксклюзивный кадр из продолжения Fallout с Люси и Гулем во время путешествия.