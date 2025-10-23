Люси и Гуль в дороге: новый кадр из второго сезона Fallout

Уже меньше двух месяцев осталось до премьеры второго сезона сериала Fallout, основанного на одноимённом игровом франчайзе. Продолжение шоу стартует на стриминговом сервисе Prime Video 17 декабря. До этого сайт Empire разместил у себя новый эксклюзивный кадр из предстоящего сезона. Изображение показывает Люси Маклин и Гуля во время их нового путешествия по постапокалиптическому миру. Люси продолжила играть Элла Пернелл. Роль Гуля повторил Уолтон Гоггинс.

Первый сезон постапокалиптики вышел целиком 10 апреля 2024 года. Во втором сезоне, как и в первом, заявлено восемь серий. Но новые эпизоды будут выходить по одному в неделю до 4 февраля 2026-го.

Ранее видеосервис Prime Video раскрыл дату премьеры второго сезона детективного триллера «Кросс», а сайт Empire представил эксклюзивные кадры и фотографию со съёмок финального сезона фантастики «Очень странные дела».