СЕРИАЛЫ
238

Пираты и гиганты Броги и Дорри с острова Литл Гарден: очередные постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис»

Источник: Netflix

Второй сезон сериальной адаптации манги «Ван-Пис» активно напоминает о своём будущем релизе. Появились свежие постер и кадры продолжения шоу от видеосервиса Netflix. Об этом сообщил портал Screen Rant.

На кадрах изображены Луффи, Усопп и гиганты Броги и Дорри с острова Литл Гарден. Луффи продолжает играть Иньяки Годой, а Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон. Роль Броги исполнил Брендан Мюррей, а Дорри — Вернер Котсер. Гиганты впервые появятся во втором сезоне. На острове, на котором они находятся, обитают динозавры. Про последних написано на новом постере сериала с Броги, Дорри и командой Пиратов соломенной шляпы.

Сам второй сезон шоу выйдет на Netflix когда-то в 2026 году. «Ван-Пис» заранее продлили на третий сезон, поэтому вторым он не закончится.

Постеры сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис» Кадры из сериала «Ван-Пис»

Оригинальная манга-бестселлер публикуется с июля 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Приключенческая история, автором которой является Эйитиро Ода, выходит до сих пор. В августе 2022-го общий мировой тираж работы превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» — самая популярная манга в мире.

А ранее в сети появились новые кадры из пятого сезона сериала «Очень странные дела» Netflix.

