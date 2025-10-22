Пираты и гиганты Броги и Дорри с острова Литл Гарден: очередные постер и кадры второго сезона шоу «Ван-Пис»

Второй сезон сериальной адаптации манги «Ван-Пис» активно напоминает о своём будущем релизе. Появились свежие постер и кадры продолжения шоу от видеосервиса Netflix. Об этом сообщил портал Screen Rant.

На кадрах изображены Луффи, Усопп и гиганты Броги и Дорри с острова Литл Гарден. Луффи продолжает играть Иньяки Годой, а Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон. Роль Броги исполнил Брендан Мюррей, а Дорри — Вернер Котсер. Гиганты впервые появятся во втором сезоне. На острове, на котором они находятся, обитают динозавры. Про последних написано на новом постере сериала с Броги, Дорри и командой Пиратов соломенной шляпы.

Сам второй сезон шоу выйдет на Netflix когда-то в 2026 году. «Ван-Пис» заранее продлили на третий сезон, поэтому вторым он не закончится.

Оригинальная манга-бестселлер публикуется с июля 1997 года в журнале Weekly Shonen Jump издательства Shueisha. Приключенческая история, автором которой является Эйитиро Ода, выходит до сих пор. В августе 2022-го общий мировой тираж работы превысил 516,6 млн копий. «Ван-Пис» — самая популярная манга в мире.

