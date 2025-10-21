Телеовощи. Выпуск 622: Побольше ДНК

-
- Содержание
Оценки
|05:06 —
|Обсуждение новостей
|39:43 —
|«Splinter Cell: Караул смерти» — 1x01—03
|46:08 —
|«Последний рубеж» (The Last Frontier) — 1x01
|57:43 —
|«Король и завоеватель» (King and Conqueror) — 1x01
|01:19:19 —
|«Южный Парк» — 28x01
|01:28:43 —
|«Миротворец» — 2x08 (финал сезона)
|01:53:19 —
|«Медленные лошади» — 5x04
|02:00:52 —
|«Алиса в Пограничье» — 3x03
|02:10:23 —
|«Чед Пауэрс» — 1x02—04
|02:24:08 —
|«Футурама» — 13x06—07
|02:35:10 —
|«Король Талсы» — 3x03—04
|02:39:52 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 3x10 (финал сезона)
|02:51:11 —
|«Конь БоДжек» — 1x07
|03:15:11 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x12
|03:25:09 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x04
|03:39:49 —
|«Зена — королева воинов» — 2x06
|03:47:49 —
|«Мажор» — 1x02
|04:01:47 —
|«Шахта» — 1x04
|04:07:32 —
|«Ангел» — 3x11
|04:14:12 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|04:20:06 —
|Завершение и благодарности спонсорам
