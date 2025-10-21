Телеовощи. Выпуск 622: Побольше ДНК

Далее на КГ

Силач Бамбула поёт, танцует и ломает два стула в отрывке из сказки «Горыныч»

Фантастическая комедия «Космическая собака Лида» получила трейлер с обновлённой датой премьеры

Герой интернет-мемов возвращается: постер фантастической комедии «Ждун 2» с датой премьеры

Новые фильмы недели: «Алиса в стране чудес», «Горыныч» и бомбическая Ребекка Фергюсон

Netflix пробудил разрушительный трейлер ужастика «Тролль 2»

Морской котик из сериала «Список смертников» станет «подсадной уткой» Джессики Альбы в шпионском триллере

Звезда «Криков» Мелисса Баррера будет отбиваться от злых касаток вместо с Джоном Траволтой

Адам Драйвер два года работал над «Звёздными войнами» про искупление Бена Соло — в Disney не поняли, зачем он это делал

Одиннадцатая и демогоргон: новые кадры из финального сезона «Очень странных дел»

Побежали! Как бы Сильвестр Сталлоне готовится к своей самой важной роли в фильме «Рокки — это я» (фото)