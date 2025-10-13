 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Пришло время пиара: Marvel приготовило обложки в стиле фильма «Трон: Арес» «Заклятие 4: Последний обряд» ставит рекорды серии на первых сеансах Рецензия и отзывы на сериал «Уэнсдэй» Новые фильмы недели: Леонардо Дикаприо целится в «Оскар» «Minecraft в кино 2» вооружился для штурма кинопроката летом 2027 года
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
120

Телеовощи. Выпуск 621: Волшебство Снуп Догга

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

2Телеовощи. Выпуск 620: Опять выходим на связь

Тоже интересно

0Манга глазами анимешника: «Необъятный океан», том 8 1Крис Пратт опять станет рыжим, наглым и мультяшным котом 33Новая «Фантастическая четвёрка» обошла по сборам «Громовержцев» и стала 10-м по кассовости фильмом 2025 года 15Айзек Азимов ещё немножко покрутится: эпический сериал «Основание» продлили на четвёртый сезон 0Кулинарная манга «Кухня Ферма» обновила тираж. По ней выходит аниме

Далее на КГ

0
КГ играет: Nier: Automata, часть 4
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 5
«Хищник: Планета смерти» забронировал все премиальные кинотеатры
 10
Виктория Исакова в образе Алисы на новых кадрах фильма «Буратино»
 5
Арни бы столько не пробежал: Глен Пауэлл хорошо держит темп в трейлере экшена «Бегущий человек»
 8
«Домовенок Кузя 2» в первом трейлер показывает клиническую стадию сарикоандреасянизма
 0
Новые фильмы недели: «Везунчики» Киану Ривз и Сет Роген, «Лермонтов» и «Чёрный телефон 2»
 1
Неделя кино на КГ — главные новости 6–12 октября
 7
Кайман и Никайдо вернутся во втором сезоне аниме «Дорохедоро» весной 2026 года
 26
Необучаемый Disney: «Трон: Арес» проиграл в домашнем прокате «Трону: Наследие»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Dino Crisis у PS5 дома: новый трейлер Code Violet
 
Игры Галлюцинации, роботы и дата выхода в новом трейлере Call of Duty: Black Ops 7
 
Аниме Рецензия и отзывы на комикс «ASTRA. Точка невозврата»
 
Джокер совсем озвереет в одном из выпусков «Абсолютного Бэтмена»
 
Oткpытиe oтeчecтвeннoгo кинoпpoкaтa нaмeтили нa cepeдинy июля
 
Сериалы Первый фрагмент «Кибердеревни 2» раскрыл дату возвращения сериала
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
 
9Ноль кадров в секунду – 598: Празднично-фестивальный
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru