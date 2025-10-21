 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Эпическая схватка юного Хищника с Деревом в отрывке «Хищника: Планета смерти» Время Дуэйна Джонсона и Галь Гадот прошло: «Кей-поп-охотницы на демонов» обошёл по просмотрам «Красное уведомление» Лили Джеймс устраивает революцию в мире онлайн-дейтинга в трейлере фильма «Свайп» Марлон Уайанс в трейлере очень страшного кино «Он» Первый взгляд на звезду «Очень странных дел» Сэди Синк на съёмках «Человека-паука 4»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
364

Одиннадцатая и демогоргон: новые кадры из финального сезона «Очень странных дел»

Источник: Netflix

Чуть больше месяца осталось до премьеры пятого сезона фантастического сериала «Очень странные дела». И чем ближе до релиза новых эпизодов шоу, тем больше кадров из них публикуют СМИ.

Так, сайт Empire разместил у себя два новых кадра из грядущего сезона и фотографию со съёмок. На фото исполнительница роли Одиннадцатой Милли Бобби Браун снимается в сцене, в которой её героиня тренируется использовать сверхспособности. А на одном из кадров Одиннадцатая как раз перепрыгивает через автобус с помощью суперсил. Тогда как на другом кадре монстр демогоргон нападает на кого-то.

Промо-арт сериала «Очень странные дела» Кадры из сериала «Очень странные дела» Кадры из сериала «Очень странные дела»

Пятый сезон шоу Братьев Дафферов станет последним и выйдет на Netflix в трёх частях. 26 ноября на стриминговом сервисе появятся серии с первой по четвёртую. 25 декабря выйдут пятая, шестая и седьмая серии. А 31 декабря состоится премьера финального эпизода «Очень странных дел». Хронометраж первой половины сезона уже известен.

Ранее Netflix представил новый постер и кадр второго сезона экранизации манги «Ван-Пис», а второй сезон «Уэнсдэй» обошёл третий «Бриджертонов» в рейтинге самых популярных англоязычных сериалов сервиса.

Теги
ГалереяОчень странные делаNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

1Загадки, смертельные опасности и огромные деньги: в работе сериал по книжному циклу «Игры наследников» 2Раскрыта точная дата премьеры второго сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» 2Второй сезон криминального триллера «Кросс» получил дату премьеры на Prime Video 2Мультсериал «Люди Икс '97» может сравняться по количеству сезонов с оригинальным шоу 19В производстве третий сезон сверхдорогого фэнтези «Властелин колец: Кольца власти». Он покажет Войну эльфов и Саурона

Тоже интересно

9С неё хватит! Из самого худшего дня Камерон Диас сделают комедийный боевик 1Четвёртая часть хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов» готовится страшно испугать читателей 0В Absolute Batman #11 нам обещают раскрыть историю происхождения «Абсолютного» Бэйна 4«Метеоры» и «Вымпелы» соревнуются в футболе в новом тизере мультсериала «Чемпионы» 13В работе «сказка эпических масштабов» «Лукоморье. Руслан и Людмила» по произведению Александра Пушкина

Далее на КГ

0
Побежали! Как бы Сильвестр Сталлоне готовится к своей самой важной роли в фильме «Рокки — это я» (фото)
 0
Рестлеры сойдутся с героями DC в специальном комиксе The AEW/DC
 0
Халк яростно расправляется с Хищниками на страницах третьего выпуска Predator Kills the Marvel Universe
 5
На «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» потратили почти $ 600 млн
 4
ЕВА-655: Мир без сосков
 0
Рецензия и отзывы на игру Trails in the Sky 1st Chapter
 0
Европейский издатель Humanoids ликвидирует своё подразделение в США
 7
Сказка «Царевна-лягушка 2» получила постер с датой премьеры
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 16
«Трон: Арес» причинит студии Disney много миллионов боли
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Фэнтези «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» по мотивам поэмы Александра Пушкина закончили снимать
 
Глен Пауэлл устраивает «Миссис Даутфайр» в футболе: трейлер сериала «Чад Пауэрс»
 
Кино «Хищник: Планета смерти» получил комикс-предысторию про изгоя-яутжа Дека
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
35 лет хаоса и правосудия: комикс Judge Dredd Megazine обзаведётся праздничным выпуском
 
День бесплатных комиксов в России пройдёт в конце сентября
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
40Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
4ЕВА – 655: Мир без сосков
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
6Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
6ЕВА – 654: Больше безэмоциональных девок!
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru