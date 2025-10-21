Одиннадцатая и демогоргон: новые кадры из финального сезона «Очень странных дел»

Чуть больше месяца осталось до премьеры пятого сезона фантастического сериала «Очень странные дела». И чем ближе до релиза новых эпизодов шоу, тем больше кадров из них публикуют СМИ.

Так, сайт Empire разместил у себя два новых кадра из грядущего сезона и фотографию со съёмок. На фото исполнительница роли Одиннадцатой Милли Бобби Браун снимается в сцене, в которой её героиня тренируется использовать сверхспособности. А на одном из кадров Одиннадцатая как раз перепрыгивает через автобус с помощью суперсил. Тогда как на другом кадре монстр демогоргон нападает на кого-то.

Пятый сезон шоу Братьев Дафферов станет последним и выйдет на Netflix в трёх частях. 26 ноября на стриминговом сервисе появятся серии с первой по четвёртую. 25 декабря выйдут пятая, шестая и седьмая серии. А 31 декабря состоится премьера финального эпизода «Очень странных дел». Хронометраж первой половины сезона уже известен.

