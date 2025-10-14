 
 
Метагалактический мегакинопортал
Скорпион против Нуб Сайбота: парочка выясняет отношения в «Мортал Комбат 2» (фото) Американский кинопрокат завалил деньгами аниме «Истребитель демонов» Арнольд Шварценеггер и Дэнни Гловер появились в новом финале «Хищника: Убийца убийц» (видео) Создатель «Острых козырьков» предлагает историю пивоварения в трейлере «Дома Гиннесса» Авторы отечественного хоррора ILL рассказали, зачем в игре архитектурный брутализм
• • •
 
СЕРИАЛЫ
136

Второй сезон «Уэнсдэй» обошёл третий «Бриджертонов» в рейтинге самых популярных англоязычных сериалов Netflix

Источник: Netflix

Второй сезон «Уэнсдэй» набрал 110 млн просмотров на Netflix и занял седьмое место в рейтинге самых популярных англоязычных сериалов стримингового сервиса. Продолжение «Уэнсдэй» обошло по популярности и сместило на строчку ниже третий сезон шоу «Бриджертоны», у которого 106 млн просмотров.

У второго сезона «Уэнсдэй» есть все шансы подняться минимум ещё на две строчки выше. Сейчас шестое место в рейтинге занимает «Ход королевы» со 112,8 млн просмотров, а пятое — первый сезон «Бриджертонов» со 113,3 млн просмотров. Эти два проекта продолжение шоу с Дженной Ортегой в главной роли вполне может обойти.

Первый сезон «Уэнсдэй» дебютировал 23 ноября 2022 года. Он собрал 252,1 млн просмотров и стал самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Он также остаётся вторым по популярности сериалом сервиса из всех, уступая только первому сезону корейского шоу «Игра в кальмара», получившего 265,2 млн просмотров.

«Уэнсдэй» заранее продлили на третий сезон. Кроме того, в разработке продолжает оставаться спин-офф про дядю Фестера.

А зимой 2026 года на видеосервисе выйдут новые эпизоды «Бриджертонов».

Теги
УэнсдэйNetflix
