 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новая «Обитель зла» не будет дотошно следовать лору вселенной Боевик Вина Дизеля «Последний охотник на ведьм» оказался живучим фильмом и заслужил сиквел Новые фильмы недели: Леонардо Дикаприо целится в «Оскар» Человек-паук впервые встретил злодея Морлана на страницах второго выпуска Spider-Man '94
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
110

The End of an Era: Тейлор Свифт выпустит шестисерийную документалку и финальный концерт The Eras Tour на Disney+

Источник: Disney+

Тейлор Свифт, которая одним своим новым клипом The Life of a Showgirl сокрушила в прокате Скалу, 12 декабря представит на Disney+ нечто куда более грандиозное — шестисерийный документальный сериал Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era о закулисье прошедшего тура, а также новый концертный фильм Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show с заключительного шоу в Ванкувере.

Это был конец эпохи, и мы это знали. Мы хотели запомнить каждый момент, ведущий к кульминации самой важной и насыщенной главы нашей жизни, поэтому мы позволили съёмочной группе запечатлеть этот тур и всё, что сплеталось в нём по мере его завершения, и снять финальное шоу полностью.

Певица была на гастролях 2 года — с 2023 по 2024. Каждое шоу длилось более чем 3,5 часа и включало песни из всех студийных альбомов Свифт. Позднее к 10 первоначальным эрам добавилась ещё одна — The Tortured Poets Department, которую впервые можно будет увидеть в концерте на Disney+.

Первая документалка «Taylor Swift: The Eras Tour» подняла в прокате более $ 260 млн, попав в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый концертный фильм в истории.

Постеры фильма «Тейлор Свифт: The Eras Tour»
Теги
Тейлор Свифт: The Eras TourТейлор Свифт
Комментарии

Ещё на эту тему

20Тейлор Свифт обеспечила Дуэйну Джонсону худшие сборы в его кинокарьере 37Тейлор Свифт сокрушила в прокате попытку Дуэйна Джонсона стать серьёзным актёром

Тоже интересно

19Звезда «Росомахи и Дэдпула» Дафни Кин надеется вернуться к роли Икс-23 в кроссовере «Мстители: Судный день» 0Комикс Spawn: The Dark Ages вернётся с новой историей, но со старым автором 0Два героя будущего объединят силы в ограниченной серии Batman/Static: Beyond 4Живому мертвецу Таносу тоже надо целиться в голову: новый трейлер сериала «Зомби Марвел» 10Silent Hill f продаётся лучше, чем ремейк Silent Hill 2

Далее на КГ

0
Мультсериал «Люди Икс '97» может сравняться по количеству сезонов с оригинальным шоу
 0
Телеовощи. Выпуск 621: Волшебство Снуп Догга
 0
КГ играет: Nier: Automata, часть 4
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 5
«Хищник: Планета смерти» забронировал все премиальные кинотеатры
 10
Виктория Исакова в образе Алисы на новых кадрах фильма «Буратино»
 5
Арни бы столько не пробежал: Глен Пауэлл хорошо держит темп в трейлере экшена «Бегущий человек»
 8
«Домовенок Кузя 2» в первом трейлер показывает клиническую стадию сарикоандреасянизма
 0
Новые фильмы недели: «Везунчики» Киану Ривз и Сет Роген, «Лермонтов» и «Чёрный телефон 2»
 1
Неделя кино на КГ — главные новости 6–12 октября
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Франкенштейн и его Чудовище на первых плакатах фильма Гильермо дель Торо
 
«Супермен» собрал в мировом прокате больше, чем «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
 
Вампирша лёгкого поведения сыграет главную роль в экранизации «Легенды о Зельде»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 599: Предъюбилейный коротыш
 
Безумный батя-домосед Алан Ричсон на первых кадрах экшен-комедии «Убойная суббота»
 
Игры Where Winds Meet — трейлер с датой западного выхода
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
 
9Ноль кадров в секунду – 598: Празднично-фестивальный
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru