The End of an Era: Тейлор Свифт выпустит шестисерийную документалку и финальный концерт The Eras Tour на Disney+

Тейлор Свифт, которая одним своим новым клипом The Life of a Showgirl сокрушила в прокате Скалу, 12 декабря представит на Disney+ нечто куда более грандиозное — шестисерийный документальный сериал Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era о закулисье прошедшего тура, а также новый концертный фильм Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show с заключительного шоу в Ванкувере.

Это был конец эпохи, и мы это знали. Мы хотели запомнить каждый момент, ведущий к кульминации самой важной и насыщенной главы нашей жизни, поэтому мы позволили съёмочной группе запечатлеть этот тур и всё, что сплеталось в нём по мере его завершения, и снять финальное шоу полностью.

Певица была на гастролях 2 года — с 2023 по 2024. Каждое шоу длилось более чем 3,5 часа и включало песни из всех студийных альбомов Свифт. Позднее к 10 первоначальным эрам добавилась ещё одна — The Tortured Poets Department, которую впервые можно будет увидеть в концерте на Disney+.

Первая документалка «Taylor Swift: The Eras Tour» подняла в прокате более $ 260 млн, попав в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый концертный фильм в истории.