 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В постапокалиптической Америке Фамке Янссен исполнит роль ведущего политика Марлон Уайанс в трейлере очень страшного кино «Он» Создатель Danganronpa попытается закончить историю закрытого jRPG-игросервиса Tribe Nine Инопланетный симбиот-костюм Веном получит новую раскраску в духе Человека-паука Новые фильмы недели: «Везунчики» Киану Ривз и Сет Роген, «Лермонтов» и «Чёрный телефон 2»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
70

Мультсериал «Люди Икс '97» может сравняться по количеству сезонов с оригинальным шоу

Источник: Marvel

Весной 2024 года известный мультсериал «Люди Икс» 90-х получил продолжение. Команда героических мутантов вернулась на малые экраны в анимационном шоу «Люди Икс '97». Оригинал растянулся на пять сезонов, и продолжение может повторить это достижение.

На данный момент супергеройское шоу официально продлили на третий сезон. Но, по словам главы телевизионного подразделения Marvel Studios Брэда Виндербаума, от мультсериала можно ждать большего. Он заявил, что сейчас обсуждаются четвёртый и пятый сезоны «Людей Икс '97». Об этом Виндербаум рассказал в интервью Collider на прошедшем New York Comic-Con.

Продолжение «Людей Икс» выходит на стриминговом сервисе Disney+. Премьера второго сезона шоу состоится летом 2026-го. В нём разбросанные во времени герои будут пытаться вернуться обратно в 90-е.

А осенью 2026-го на Disney+ стартует второй сезон мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».

Теги
Люди Икс '97Disney+Marvel
Комментарии

Ещё на эту тему

8Новые сезоны мультсериалов «Люди Икс '97» и «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» будут выходить ежегодно 1Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» дебютирует через год после премьеры первого 3Пираты, гигантский кит Лабун и Крокус: новые постер и кадры второго сезона приключенческого сериала «Ван-Пис»

Тоже интересно

3Создатель Danganronpa попытается закончить историю закрытого jRPG-игросервиса Tribe Nine 2Выбрали стулья с пиками: «Футурама» напоминает о скором возвращении новым трейлером 0Основной комикс по «Черепашкам-ниндзя» получил новую творческую команду 0Успешный комикс Bug Wars от Image вернётся с новым ваншотом под названием Spyder Wytch Special 0КГ играет: Kena: Bridge of Spirits, часть 4

Далее на КГ

0
Телеовощи. Выпуск 621: Волшебство Снуп Догга
 0
КГ играет: Nier: Automata, часть 4
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 5
«Хищник: Планета смерти» забронировал все премиальные кинотеатры
 10
Виктория Исакова в образе Алисы на новых кадрах фильма «Буратино»
 5
Арни бы столько не пробежал: Глен Пауэлл хорошо держит темп в трейлере экшена «Бегущий человек»
 8
«Домовенок Кузя 2» в первом трейлер показывает клиническую стадию сарикоандреасянизма
 0
Новые фильмы недели: «Везунчики» Киану Ривз и Сет Роген, «Лермонтов» и «Чёрный телефон 2»
 1
Неделя кино на КГ — главные новости 6–12 октября
 7
Кайман и Никайдо вернутся во втором сезоне аниме «Дорохедоро» весной 2026 года
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: Игровой коллаж № 163
 
Кино Преображение Брэда Питта для съёмок у Дэвида Финчера в фильме «Приключения Клиффа Бута» (фото)
 
Кино Теперь Брэдли Купер хочет стать мужем Марго Робби и отцом Джорджа Клуни
 
Кино Супергёрл Милли Олкок советует не вставать у неё на пути (промо)
 
Кроссовер «Дэдпул/Бэтмен» получил свежую пачку обложек
 
Кино Провальный ремейк «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем готов к цифровому выходу
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
1ЕВА
 
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
 
9Ноль кадров в секунду – 598: Празднично-фестивальный
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru