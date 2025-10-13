Мультсериал «Люди Икс '97» может сравняться по количеству сезонов с оригинальным шоу

Весной 2024 года известный мультсериал «Люди Икс» 90-х получил продолжение. Команда героических мутантов вернулась на малые экраны в анимационном шоу «Люди Икс '97». Оригинал растянулся на пять сезонов, и продолжение может повторить это достижение.

На данный момент супергеройское шоу официально продлили на третий сезон. Но, по словам главы телевизионного подразделения Marvel Studios Брэда Виндербаума, от мультсериала можно ждать большего. Он заявил, что сейчас обсуждаются четвёртый и пятый сезоны «Людей Икс '97». Об этом Виндербаум рассказал в интервью Collider на прошедшем New York Comic-Con.

Продолжение «Людей Икс» выходит на стриминговом сервисе Disney+. Премьера второго сезона шоу состоится летом 2026-го. В нём разбросанные во времени герои будут пытаться вернуться обратно в 90-е.

А осенью 2026-го на Disney+ стартует второй сезон мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».