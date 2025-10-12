 
 
СЕРИАЛЫ
273

Приключения Стенолаза продолжатся во втором сезоне мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» осенью 2026 года

Источник: Marvel

В 2026 году несколько сериальных проектов Marvel Studios вернутся со вторыми сезонами. Весной следующего года продолжится «Сорвиголова: Рождённый заново», летом начнут выходить новые серии «Людей Икс '97», а осенью, как выяснилось, вернётся «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».

О премьере второго сезона мультсериала про Стенолаза сообщили представители студии Marvel на New York Comic Con 2025, а передал новость сайт Variety. О том, когда именно на Disney+ состоится премьера продолжения, объявят позднее. Но уже известно, что в новых эпизодах вернутся Норман Озборн и его сын Гарри, Хамелеон, Скорпион, Доктор Осьминог и Сорвиголова. Последнего снова озвучит Чарли Кокс, исполнитель роли супергероя в его сольном игровом сериале. Появятся в продолжении и ранее объявленные Веном и Женщина-паук Гвен Стейси.

Визуально «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» похож на ранние комиксы из серии The Amazing Spider-Man. Мультсериал показывает альтернативную версию супергероя и историю его становления под руководством Озборна. Создателем, шоураннером, главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров шоу выступает Джефф Траммел.

Проект заранее продлили на третий сезон. Его выход можно ожидать в 2027-м.

Теги
Ваш дружелюбный сосед Человек-паукDisney+Marvel
