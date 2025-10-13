«Бриджертоны» манят на бал-маскарад в тизере четвёртого сезона с датой выхода

Четвёртый сезон сериала «Бриджертоны» от Netflix обзавёлся наконец тизером с анонсом даты выхода. Как и в третьем сезоне, будет две части. Золушка отправится на бал 29 января, а карета превратится в тыкву — 26 февраля.

Костюмированная драма по мотивам одноимённого цикла романов Джулии Куинн запомнилась зрителям необычайным расовым разнообразием, а полюбилась горячими романтическими линиями. Продолжение фантазии на тему Лондона начала XIX века поведает любовную историю второго брата Бриджертона, Бенедикта, встретившего свою даму сердца на балу-маскараде, откуда таинственная незнакомка ретировалась ближе к полуночи.

Проект уже продлили на пятый и шестой сезоны — рекорд для Netflix.