Поиск
 
 
IDW привлечёт внимание фанатов к новому сюжету в «Черепашках-ниндзя» с помощью разных обложек «Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом сохранит злодея из первого фильма Новый серийный маньяк от сценариста «Семи» в трейлере «Убийцы-психопата» Мрачный взрослый комикс «Джокер/Харли: Злой умысел» внезапно отменили Рэпер Пост Малоун продолжит творчески гонять большой грузовик в продолжении комикса Big Rig
СЕРИАЛЫ
269

«Бриджертоны» манят на бал-маскарад в тизере четвёртого сезона с датой выхода

Четвёртый сезон сериала «Бриджертоны» от Netflix обзавёлся наконец тизером с анонсом даты выхода. Как и в третьем сезоне, будет две части. Золушка отправится на бал 29 января, а карета превратится в тыкву — 26 февраля.

Костюмированная драма по мотивам одноимённого цикла романов Джулии Куинн запомнилась зрителям необычайным расовым разнообразием, а полюбилась горячими романтическими линиями. Продолжение фантазии на тему Лондона начала XIX века поведает любовную историю второго брата Бриджертона, Бенедикта, встретившего свою даму сердца на балу-маскараде, откуда таинственная незнакомка ретировалась ближе к полуночи.

Проект уже продлили на пятый и шестой сезоны — рекорд для Netflix.

Постеры сериала «Бриджертоны»Постеры сериала «Бриджертоны»
БриджертоныNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

1Четвёртый сезон костюмированной любовной драмы «Бриджертоны» выйдет зимой 2026 года +Четвёртый сезон костюмированной любовной драмы «Бриджертоны» закончили снимать 1Сериал «Бриджертоны» станет одним из самых продолжительных шоу Netflix

Тоже интересно

5«Формула 1» с Брэдом Питтом почти заработала $ 600 млн и скоро выходит в цифре 3Комикс-предыстория фильма «Хищник: Планета смерти» добыл себе ещё две обложки и пару страниц 7Один выпуск и отмена: DC закрыло новый комикс про Красного Колпака 17Гай Ричи лихо кинул боевик «Дом у дороги 2» с Джейком Джилленхолом 27Процесс пошёл! «Супермен» успешно запустил смелый план DC на ближайшую десятилетку

Далее на КГ

0
Аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стало пятым по кассовости фильмом года
 7
The End of an Era: Тейлор Свифт выпустит шестисерийную документалку и финальный концерт The Eras Tour на Disney+
 1
Мультсериал «Люди Икс '97» может сравняться по количеству сезонов с оригинальным шоу
 0
Телеовощи. Выпуск 621: Волшебство Снуп Догга
 0
КГ играет: Nier: Automata, часть 4
 1
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 7
«Хищник: Планета смерти» забронировал все премиальные кинотеатры
 13
Виктория Исакова в образе Алисы на новых кадрах фильма «Буратино»
 12
Арни бы столько не пробежал: Глен Пауэлл хорошо держит темп в трейлере экшена «Бегущий человек»
 28
«Домовенок Кузя 2» в первом трейлере показывает клиническую стадию сарикоандреасянизма
Аниме Группа JAM Project вернулась, чтобы исполнить опенинг третьего сезона аниме «Ванпанчмен»
 
Кино Придурковатость Криса Пратта в «Стражах галактики» стала пропуском в Голливуд для Глена Пауэлла
 
Игры От GTA до Spider-Man: 7-минутный трейлер Ananta вобрал в себя лучшее от кучи игр-песочниц
 
Кино Взбудораживший зрителей ужастик «Орудия» может получить продолжение
 
Игры Silent Hill f продаётся лучше, чем ремейк Silent Hill 2
 
Кино Первый трейлер ремейка фэнтези-боевика «Рыжая Соня»
 
