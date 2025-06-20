Четвёртый сезон костюмированной любовной драмы «Бриджертоны» закончили снимать

Сериал «Бриджертоны» от стримингового сервиса Netflix в будущем вернётся с тремя новыми сезонами. Ещё до выхода четвёртого его продлили на пятый и шестой. Последние два ещё только предстоит снять, а что же до четвёртого, то сегодня видеосервис сообщил, что его съёмки завершились. Этот сезон выйдет на Netflix в 2026 году.

Премьера «Бриджертонов» состоялась 25 декабря 2020-го. Костюмированная любовная драма основана на одноимённом цикле романов за авторством Джулии Куинн. Во всех трёх ранее выпущенных сезонах шоу по восемь эпизодов.

С выходом в будущем шестого сезона «Бриджертоны» станут одним из самых продолжительных сериалов в истории Netflix.

В следующем году на видеосервисе дебютирует анимационный спин-офф сериала «Очень странные дела». Ранее появились его новые подробности.