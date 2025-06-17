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СЕРИАЛЫ
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Первую адаптацию романа ужасов «Кэрри» в формате сериала уже снимают

Источник: IFC Midnight

После нескольких киноадаптаций роман в жанре ужасов «Кэрри» впервые экранизируют в формате сериала. Подготовка к производству восьмисерийной адаптации уже завершилась, и съёмки сериала стартовали вчера в Ванкувере. Проект снимают для стримингового сервиса Prime Video.

«Кэрри» — первый изданный роман писателя Стивена Кинга. Книга вышла в апреле 1974 года. В нынешнем году произведению исполнился 51 год.

Шоураннером, сценаристом, исполнительным продюсером и одним из режиссёров адаптации является Майк Флэнаган. Он был режиссёром и сценаристом фильмов «Игра Джералда» и «Доктор Сон» по романам Кинга, а также картины «Жизнь Чака» по рассказу автора. В числе других проектов Флэнагана сериалы «Призраки дома на холме» и «Падение дома Ашеров».

Главную роль в новой экранизации «Кэрри» исполняет Саммер Х. Хауэлл. Выше кадр с актрисой из фильма «Охота на волка».

В центре повествования книги невзрачная старшеклассница Кэрри Уайт со способностями к телекинезу. Давление со стороны матери и постоянные издёвки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над девушкой, что приводит к фатальным последствиям.

Первый фильм по книге с Сисси Спейсек в главной роли вышел в 1976-м. Сиквел «Кэрри 2: Ярость» с Эмили Бергл появился в 1999-м. Премьера следующей экранизации, в которой сыграла Анджела Беттис, состоялась в 2002-м. Последний на данный момент фильм «Кэрри» с Хлоей Морец вышел в 2013-м. Эта адаптация также известна под названием «Телекинез».

Теги
КэрриPrime Video
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Источник фотографий: Depositphotos

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