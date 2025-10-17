Загадки, смертельные опасности и огромные деньги: в работе сериал по книжному циклу «Игры наследников»

Ещё одну молодёжную серию книг экранизируют для малых экранов. В работе находится сериал по циклу романов «Игры наследников» за авторством писательницы Дженнифер Линн Барнс. Эксклюзивной новостью об этом поделился Deadline.

Над шоу работают Lionsgate Television и Temple Hill Entertainment. Последняя компания ответственна за фильмы по книжным сериям «Сумерки» и «Бегущий в лабиринте». Сама писательница стала продюсером экранизации.

В центре сюжета книг Эйвери — умная девушка, которой в жизни пришлось тяжко. Однажды она внезапно узнаёт, что ей завещал огромное состояние миллиардер Тобиас Хоторн перед своей смертью. Вот только девушка никогда даже не слышала об этом человеке. Чтобы получить деньги, героиня должна прожить год в особняке с семьёй Хоторнов, включая четырёх внуков покойного миллиардера, уже взрослых братьев.

В семье богача полно тайн, а сам он был знатоком игр и манипуляций. Эйвери пытается понять, почему стала его наследницей. Для этого она ищет подсказки в особняке, полном скрытых комнат и секретных мест. Параллельно с этим девушка проникает в семейные тайны Хоторнов и пытается не умереть, ведь кто-то рядом хочет смерти Эйвери и устраивает покушения на её жизнь.

