Две звезды шпионского жанра сошлись в сериале «Зверь во мне»

Netflix представил дебютный трейлер психологического триллера «Зверь во мне» (The Beast in Me), объединившего двух легенд шпионских историй — Клэр Дэйнс из «Родины» и Мэттью Риза из «Американцев». Все восемь эпизодов проекта выйдут 13 ноября — идеальный материал для вечернего марафона.

Дэйнс играет писательницу Агги Уиггс, которая уединилась после трагической потери сына. Её затворничество прерывается с прибытием нового соседа — Нила Джарвиса в исполнении Риза. Этот состоятельный риелтор окружён мрачными слухами о исчезновении собственной жены. Между необычными соседями зарождается связь, заставляющая Агги усомниться не только в Ниле, но и в самой себе.

Проект знаменует воссоединение Дэйнс с продюсером Говардом Гордоном, с которым они ранее работали над культовой «Родиной». За режиссурой стоит Антонио Кампос («Лестница»), а среди исполнительных продюсеров числится даже Джоди Фостер.

В многочисленном актёрском составе выделяются Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»), Натали Моралес («Утреннее шоу») и Бриттани Сноу («Охотницы на мужей»).

Помимо трейлер, Netflix выкатил и постер сериала: