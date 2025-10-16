 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Нам нужны фильмы получше! «Челюсти» Стивена Спилберга зарабатывают больше новинок в прокате «Суперсемейка» вернётся в триквеле от студии Pixar в 2028 году Телеовощи. Выпуск 615: Рахат-лукум и волшебный камень DC показало новую злодейку Матриарха на обложке комикса про каноничную Чудо-женщину Независимая анимация показывает класс: официальная комикс-адаптация веб-сериала Murder Drones собрала больше полутора миллионов.
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
315

Две звезды шпионского жанра сошлись в сериале «Зверь во мне»

Netflix представил дебютный трейлер психологического триллера «Зверь во мне» (The Beast in Me), объединившего двух легенд шпионских историй — Клэр Дэйнс из «Родины» и Мэттью Риза из «Американцев». Все восемь эпизодов проекта выйдут 13 ноября — идеальный материал для вечернего марафона.

Дэйнс играет писательницу Агги Уиггс, которая уединилась после трагической потери сына. Её затворничество прерывается с прибытием нового соседа — Нила Джарвиса в исполнении Риза. Этот состоятельный риелтор окружён мрачными слухами о исчезновении собственной жены. Между необычными соседями зарождается связь, заставляющая Агги усомниться не только в Ниле, но и в самой себе.

Проект знаменует воссоединение Дэйнс с продюсером Говардом Гордоном, с которым они ранее работали над культовой «Родиной». За режиссурой стоит Антонио Кампос («Лестница»), а среди исполнительных продюсеров числится даже Джоди Фостер.

В многочисленном актёрском составе выделяются Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»), Натали Моралес («Утреннее шоу») и Бриттани Сноу («Охотницы на мужей»).

Помимо трейлер, Netflix выкатил и постер сериала:

Постеры сериала «Зверь во мне»
Теги
Зверь во мне
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

+Клэр Дэйнс присоединилась к касту детективного сериала Стивена Содерберга «Полный круг» +Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс рассказывают o создании «Змея в Эссексе» (видео)

Тоже интересно

0Второй аниме-фильм «О моём перерождении в слизь» обзавёлся тизером и датой премьеры 1Лавкрафт в космосе: Image представило новый ретро-фантастический ужастик 11Джош Холлоуэй постарается остаться в живых после крушения Америки 30Появились персонажные постеры фильма «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд, Биковичем и Горбачёвой 0КГ играет: Nightmare of Decay

Далее на КГ

1
Анимационный спин-офф «Пацанов» официально закрыт
 1
Приехали! Quantic Dream анонсировала мультиплеерную игру Spellcasters Chronicles
 21
Не стоит принимать в семью обезьяну: первый трейлер ужастика «Примат»
 1
Независимая анимация показывает класс: официальная комикс-адаптация веб-сериала Murder Drones собрала больше полутора миллионов.
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 12
Звезда сериала «Мэтлок» уволена с позором из-за обвинений в сексуальных домогательствах
 5
Герой Джесси Айзенберга забирает самый крупный в мире алмаз в новом отрывке фильма «Иллюзия обмана 3»
 4
Второй сезон сериала «Ван-Пис» обзавёлся постером с новой локацией
 0
Ёжик Соник стал навигационным помощником в приложении Waze
 11
Стивен Кинг обещает невероятное: новый «Бегущий человек» станет «Крепким орешком» наших дней
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: The Rise of the Golden Idol
 
Кино Американский кинопрокат завалил деньгами аниме «Истребитель демонов»
 
Игры Вышел красивый китайский soulslike Wuchang: Fallen Feathers
 
Кино Халк крушить и сниматься: Марк Руффало сыграет в «Человеке Пауке: Совершенно новый день»
 
Полный апокалипсис: мощнейший Карназилла добьёт вселенную Marvel в финале монструозного кроссовера
 
Кино «Бегущий человек» Глен Пауэлл попал на обложки журнала Empire
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
6Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
6ЕВА – 654: Больше безэмоциональных девок!
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru