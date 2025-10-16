Звезда сериала «Мэтлок» уволена с позором из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Казалось бы эпоха MeToo осталась позади, но позволять себе лишнего на рабочем месте всё же не стоит. Актёр сериала «Мэтлок» Дэвид Дель Рио, исполнивший роль адвоката Билли Мартинеса, был уволен из проекта после некоего инцидента между ним и другим членом актёрского состава (женщиной).

Сообщается, что CBS провела тщательное расследование обвинений, после чего Дель Рио с вещами вывели со съёмочной площадки. Студия ситуацию комментировать отказалась.

Премьера второго сезона «Мэтлок» состоялась чуть раньше в этом месяце, но учитывая специфику съёмок подобных проектов, понятно, что отснят он был не целиком. Впрочем, сценаристам не должно составить труда выписать не самого значимого персонажа.

Актёрский состав сериала включает Кэти Бейтс, Скай П. Маршалл, Джейсон Риттер, Леа Льюис и Яэль Гробглас. Бейтс за эту роль прошлась по номинациям всех значимых телевизионных премий.