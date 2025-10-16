 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Блэйд шинкует мёртвых супергероев в трейлере сериала «Зомби Марвел» Warner Bros. могла заработать $ 600 млн на фильмах «Minecraft в кино», «Формула 1» и «Супермен» Грядущий выпуск перезапущенного Witchblade обещает дать новый костюм главной героине Известны первые исполнители ролей в экранизации романа «Эпоха невинности» от Netflix Создатели комиксов выступили против искусственного интеллекта
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
857

Звезда сериала «Мэтлок» уволена с позором из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Источник: CBS

Казалось бы эпоха MeToo осталась позади, но позволять себе лишнего на рабочем месте всё же не стоит. Актёр сериала «Мэтлок» Дэвид Дель Рио, исполнивший роль адвоката Билли Мартинеса, был уволен из проекта после некоего инцидента между ним и другим членом актёрского состава (женщиной).

Сообщается, что CBS провела тщательное расследование обвинений, после чего Дель Рио с вещами вывели со съёмочной площадки. Студия ситуацию комментировать отказалась.

Премьера второго сезона «Мэтлок» состоялась чуть раньше в этом месяце, но учитывая специфику съёмок подобных проектов, понятно, что отснят он был не целиком. Впрочем, сценаристам не должно составить труда выписать не самого значимого персонажа.

Актёрский состав сериала включает Кэти Бейтс, Скай П. Маршалл, Джейсон Риттер, Леа Льюис и Яэль Гробглас. Бейтс за эту роль прошлась по номинациям всех значимых телевизионных премий.

Комментарии (4)

Ещё на эту тему

12Победители «Эмми 2025»: триумф «Студии», «Переходного возраста» и «Больницы Питт» 31«Одни из нас», «Разделение», «Андор», «Питт», «Студия» и другие номинанты «Эмми» 1Новые сериалы недели: конец нового «Сорвиголовы» и начало нового «Шерлока» 4Все, кроме Анны Саваи: «Сёгун» стал триумфатором Critics Choice Awards 8Победители «Золотого глобуса 2025»: триумф «Сёгуна» и проигрыш «Пингвина» 4«Пингвин», «Сёгун», «Медленные лошади» и другие номинанты на «Золотой глобус 2025»

Тоже интересно

3Вышел последний выпуск комикса, где Дэдпул уничтожал вселенную Marvel в последний раз 4Вышел красивый китайский soulslike Wuchang: Fallen Feathers 4Гари Олдман и команда неудачников спасают Англию в трейлере пятого сезона «Медленных лошадей» 0КГ играет: Fear & Hunger 6Сборы нового «Истребителя демонов» преодолели отметку в 31 млрд иен

Далее на КГ

3
Герой Джесси Айзенберга забирает самый крупный в мире алмаз в новом отрывке фильма «Иллюзия обмана 3»
 0
Второй сезон сериала «Ван-Пис» обзавёлся постером с новой локацией
 0
Ёжик Соник стал навигационным помощником в приложении Waze
 4
Стивен Кинг обещает невероятное: новый «Бегущий человек» станет «Крепким орешком» наших дней
 18
Не смотрели, но осуждают! Режиссёр «Флэша» с Эзрой Миллером пожаловался на злых зрителей
 4
«Начало патруля» — анонсирован приквел сериала «Босх»
 2
Премьера триллера «Его и её» с Джоном Бернталом и Тессой Томпсон назначена на январь
 9
К такой Афродите нас жизнь не готовила — в касте «Перси Джексона» неожиданное пополнение
 2
GOG с трудом убедил Capcom выпустить классические версии Resident Evil
 3
Marvel собирается завершить возрождённую Ultimate-вселенную в апреле следующего года
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Ретро-барахолка «Идеального пикселя» на Фестивале Яндекс Музея
 
Кино Настоящий Человек-паук: фотографии со съёмок нового кинокомикса Marvel с Томом Холландом
 
Первый тизер «Робин Гуда» раскрывает дату премьеры сериала с Джеком Паттеном и Шоном Бином
 
Назло Marvel: каноничные Питер Паркер и Мэри Джейн воссоединились как пара в качестве красивой статуэтки
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Игры Анонсирована Disciples: Domination — прямой сиквел Disciples: Liberation
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
5Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
6ЕВА – 654: Больше безэмоциональных девок!
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru