 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Невыносимо тяжёлая жизнь клонов Роберта Паттинсона в новом трейлере «Микки 17» Очень быстрый ёж: «Соник в кино 4» выйдет весной 2027 года Dynamite переиздаст старые комиксы про Вампиреллу в доступном формате У фэнтезийного аниме «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» будет второй сезон Marvel закроет сольный комикс про Дэдпула… чтобы запихнуть его совместную серию с двумя Росомахами
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
675

Новые сериалы недели: конец нового «Сорвиголовы» и начало нового «Шерлока»

Источник: The CW

Вторник, 15 апреля

 
Конец сезона1
Disney+
Сорвиголова: Рождённый заново Daredevil: Born Again

боевик, фантастика, драма

В ролях Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Дебора Энн Уолл

Подходит к концу первый сезон перезапущенного «Сорвиголовы», так и не оправдавшего зрительских надежд. Конец, правда, временный, так что надежда не умерла окончательно — съёмки второго сезона в самом разгаре, и есть шанс, что на этот раз создатели не подойдут к фанатским просьбам так формально. В продолжении с Чарли Коксом и Винсентом Д'Онофрио уже точно вернётся Дебора Энн Уолл.

Видео

Среда, 16 апреля

 
Премьера+
The CW
Шерлок и дочь Sherlock & Daughter

В ролях Дэвид Тьюлис, Blu Hunt, Дургей Скотт

После загадочного убийства матери молодая американка Амелия узнаёт, что её пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс. Так она оказывается на пороге его дома с этой шокирующей новостью. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти. Бойкая девушка приходит на помощь Холмсу, а он с помощью дедуктивного метода и сети своих информаторов пытается узнать тайну её происхождения.

Кажется, Шерлока Холмса никогда не оставят в покое. Только не подумайте случайно, что он будет главным героем сериала «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом. Если у вас мелькнула шальная мысль дать сериалу шанс, гоните её прочь — идёт он на канале The CW. Создатель сериала — малоизвестный Брендан Фоули, а центральную женскую партию исполняет Блю Хант («Новые мутанты»).

Видео

Четверг, 17 апреля

 
Конец сезона3
Amazon
Колесо времени Wheel of Time

фэнтези

В ролях Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Йоша Страдовски, Маркус Рутерфорд, Зои Робинс, Донал Финн

Создатель Рейф Джадкинс

Конец сезона или сериала? Amazon по-прежнему официально не продлил «Колесо времени» на четвёртый сезон, но актёрский состав уверен в продолжении. Возможно, они что-то знают. В сериале вместе с Розамунд Пайк снимаются Дэниэл Хенни, Зои Робертс, Мадлен Мэдден, Джоша Страдовски и Маркус Рутерфорд.

Видео

 
Конец сезона1
CBS
Мэтлок Matlock

В ролях Кэти Бейтс, Джейсон Риттер, Скай П. Маршалл, Лиа Льюис, Дэвид Дель Рио

Первый сезон неожиданно успешного детективного процедурала точно не станет последним — CBS заблаговременно продлил свой новый хит. За роль в «Мэтлок» Кэти Бэйтс была номинирована на всевозможные награды и даже отхватила одну, Critics' Choice Award, обойдя главных фаворитов.

Теги
Превью
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

10У сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» появился новый брутальный трейлер 11Неузнаваемая, но живая: Дебора Энн Уолл на съёмках второго сезона «Сорвиголовы» 15«Колесо времени» продлено на третий сезон 22Детектив «Шерлок и дочь» получил новый трейлер от канала The CW

Тоже интересно

9Легенда серии ужастиков Мэттью Лиллард вернётся в «Крик 7» 0КГ играет: Игровой коллаж № 152 21«Анора» — лучший фильм года по версии голливудских кинокритиков 40Режиссёр «Чужого: Ромула» исправил технические ошибки, возмутившие зрителей 0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция

Далее на КГ

0
Аниме «Космические приключения Кобры» станет игрой Space Adventure Cobra: The Awakening
 0
Назад к началу: премьерный трейлер The Talos Principle: Reawakened
 0
Vindictus: Defying Fate — тизер альфа-теста красивого корейского слэшера
 0
У Lollipop Chainsaw RePOP появился новый хардкорный режим
 6
Создатель «Андора» рассказал, что в разработке находится хоррор по «Звёздным войнам»
 5
Тяжело быть легендой: трейлер документального фильма о непростых последних годах Стэна Ли
 0
К старту аниме «Моя геройская академия: Вне закона» выйдет специальная манга
 0
Детективы, мутанты и правительственные заговоры — вот что будет в новом нуарном киберпанке Exit City
 0
Телеовощи. Выпуск 595: Налогом не облагается
 1
Коллекция Doom + Doom II получит лимитированное издание за $ 666,66
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Каждый бой вёл к этому: новый ролик к финалу сериала «Кобра Кай»
 
Аниме В журнале Weekly Shonen Jump закончились серии манги «Миссия семьи Ёдзакура» и «Нежить и неудача», по которым сняли аниме
 
Кино Ана де Армас, Ванесса Кирби и Сидни Суини не могут поделить остров в трейлере триллера «Рай земной»
 
Игры Число игроков в Death Stranding перевалило за 20 млн
 
Абсолютный успех: DC продолжает печатать новые тиражи первых выпусков из Absolute-линейки
 
Кино Беглый инопланетянин устраивает переполох на Супербоуле в новом ролике к фильму «Лило и Стич»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 595: Налогом не облагается
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 668: CinemaCon 2025, «Война и музыка», успех «Minecraft в кино», «Трон: Арес», «Чёрный чемодан»
 
3ЕВА – 628: Сексуально заряженная лягушка
 
3Телеовощи – 594: Серийный сосед
 
0Ноль кадров в секунду – 573: Стрёмное лицо наркоторговли
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 667: Стулья «Мстителей 5», «Злой город», «Мастер» Джейсона Стэйтема, свежий Кроненберг
 
10ЕВА – 627: Твёрдое заявление
 
0Телеовощи – 593: Гадалка-давалка
 
1Ноль кадров в секунду – 572: Киркоров против Ящеров
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 666: «Новокаин», «Клинер», будущее Борна и Бонда, «Пила 11», провал «Белоснежки», «Василий»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru