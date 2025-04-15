Новые сериалы недели: конец нового «Сорвиголовы» и начало нового «Шерлока»

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The CW

После загадочного убийства матери молодая американка Амелия узнаёт, что её пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс. Так она оказывается на пороге его дома с этой шокирующей новостью. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти. Бойкая девушка приходит на помощь Холмсу, а он с помощью дедуктивного метода и сети своих информаторов пытается узнать тайну её происхождения.

Кажется, Шерлока Холмса никогда не оставят в покое. Только не подумайте случайно, что он будет главным героем сериала «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом. Если у вас мелькнула шальная мысль дать сериалу шанс, гоните её прочь — идёт он на канале The CW. Создатель сериала — малоизвестный Брендан Фоули, а центральную женскую партию исполняет Блю Хант («Новые мутанты»).