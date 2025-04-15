Новые сериалы недели: конец нового «Сорвиголовы» и начало нового «Шерлока»

Вторник, 15 апреля
боевик, фантастика, драма
В ролях Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Дебора Энн Уолл
Подходит к концу первый сезон перезапущенного «Сорвиголовы», так и не оправдавшего зрительских надежд. Конец, правда, временный, так что надежда не умерла окончательно — съёмки второго сезона в самом разгаре, и есть шанс, что на этот раз создатели не подойдут к фанатским просьбам так формально. В продолжении с Чарли Коксом и Винсентом Д'Онофрио уже точно вернётся Дебора Энн Уолл.
Среда, 16 апреля
В ролях Дэвид Тьюлис, Blu Hunt, Дургей Скотт
После загадочного убийства матери молодая американка Амелия узнаёт, что её пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс. Так она оказывается на пороге его дома с этой шокирующей новостью. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти. Бойкая девушка приходит на помощь Холмсу, а он с помощью дедуктивного метода и сети своих информаторов пытается узнать тайну её происхождения.
Кажется, Шерлока Холмса никогда не оставят в покое. Только не подумайте случайно, что он будет главным героем сериала «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом. Если у вас мелькнула шальная мысль дать сериалу шанс, гоните её прочь — идёт он на канале The CW. Создатель сериала — малоизвестный Брендан Фоули, а центральную женскую партию исполняет Блю Хант («Новые мутанты»).
Четверг, 17 апреля
фэнтези
В ролях Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Йоша Страдовски, Маркус Рутерфорд, Зои Робинс, Донал Финн
Создатель Рейф Джадкинс
Конец сезона или сериала? Amazon по-прежнему официально не продлил «Колесо времени» на четвёртый сезон, но актёрский состав уверен в продолжении. Возможно, они что-то знают. В сериале вместе с Розамунд Пайк снимаются Дэниэл Хенни, Зои Робертс, Мадлен Мэдден, Джоша Страдовски и Маркус Рутерфорд.
В ролях Кэти Бейтс, Джейсон Риттер, Скай П. Маршалл, Лиа Льюис, Дэвид Дель Рио
Первый сезон неожиданно успешного детективного процедурала точно не станет последним — CBS заблаговременно продлил свой новый хит. За роль в «Мэтлок» Кэти Бэйтс была номинирована на всевозможные награды и даже отхватила одну, Critics' Choice Award, обойдя главных фаворитов.
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