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Неузнаваемая, но живая: Дебора Энн Уолл на съёмках второго сезона «Сорвиголовы»

Источник: Disney+

Как бы сильно ни радовались фанаты возвращению Деборы Энн Уолл в продолжении «Сорвиголовы», есть шанс, что они ещё об этом пожалеют. Судя по первым фото со съёмок второго сезона, имидж Карен Пейдж оставляет желать сильно лучшего. Ну хотя бы живая.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Первый сезон, который идёт прямо сейчас, хоть и оставил некоторое послевкусие, в целом пришёлся зрителям по душе — 86% и 81% одобрения на Rotten Tomatoes говорят сами за себя.

В «Рождённом заново» вместе с Чарли Коксом вернулись также Винсент Д'Онофрио, Айелет Зорер, Элден Хенсон, Джон Бернтал и Уилсон Бетел. К ним присоединились Маргарита Левиева, Никки М. Джеймс, Майкл Гандольфини и Дженнея Уолтон.

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Источник фотографий: Depositphotos

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