Неузнаваемая, но живая: Дебора Энн Уолл на съёмках второго сезона «Сорвиголовы»

Как бы сильно ни радовались фанаты возвращению Деборы Энн Уолл в продолжении «Сорвиголовы», есть шанс, что они ещё об этом пожалеют. Судя по первым фото со съёмок второго сезона, имидж Карен Пейдж оставляет желать сильно лучшего. Ну хотя бы живая.

Первый сезон, который идёт прямо сейчас, хоть и оставил некоторое послевкусие, в целом пришёлся зрителям по душе — 86% и 81% одобрения на Rotten Tomatoes говорят сами за себя.

В «Рождённом заново» вместе с Чарли Коксом вернулись также Винсент Д'Онофрио, Айелет Зорер, Элден Хенсон, Джон Бернтал и Уилсон Бетел. К ним присоединились Маргарита Левиева, Никки М. Джеймс, Майкл Гандольфини и Дженнея Уолтон.