Новые сериалы недели: «Сорвиголова» возвращается!

Вторник, 4 марта
боевик, фантастика, драма
В ролях Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Дебора Энн Уолл
Продолжение истории об уличном супергерое — Дьяволе Адской кухни, который днём подрабатывает обычным нью-йоркским адвокатом.
Disney попытается достойно вернуть на экраны полюбившегося всем благодаря Netflix Сорвиголову Мэтта Мёрдока.
В ролях Стерлинг К. Браун, Джеймс Марсден, Джулианна Николсон, Nicole Brydon Bloom, Сара Шахи, Krys Marshall
Первый сезон сериала завершится восьмым эпизодом. Проект получил продление на второй сезон.
Среда, 5 марта
драма
В ролях Лео Вудалл, Куинтесса Суинделл, Сидсе Бабетт Кнудсен, Марта Плимптон, Стивен Ри, Гарри Ллойд
Первый сезон конспирологического триллера завершится восьмым эпизодом под названием The Key.
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