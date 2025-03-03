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СЕРИАЛЫ
305

Новые сериалы недели: «Сорвиголова» возвращается!

Источник: Disney+

Вторник, 4 марта

 
Премьера+
Disney+
Сорвиголова: Рождённый заново Daredevil: Born Again

боевик, фантастика, драма

В ролях Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Дебора Энн Уолл

Продолжение истории об уличном супергерое — Дьяволе Адской кухни, который днём подрабатывает обычным нью-йоркским адвокатом.

Disney попытается достойно вернуть на экраны полюбившегося всем благодаря Netflix Сорвиголову Мэтта Мёрдока.

Видео

 
Конец сезона1
Hulu
Рай Paradise

В ролях Стерлинг К. Браун, Джеймс Марсден, Джулианна Николсон, Nicole Brydon Bloom, Сара Шахи, Krys Marshall

Первый сезон сериала завершится восьмым эпизодом. Проект получил продление на второй сезон.

Среда, 5 марта

 
Конец сезона1
Apple TV+
Опасные числа Prime Target

драма

В ролях Лео Вудалл, Куинтесса Суинделл, Сидсе Бабетт Кнудсен, Марта Плимптон, Стивен Ри, Гарри Ллойд

Первый сезон конспирологического триллера завершится восьмым эпизодом под названием The Key.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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