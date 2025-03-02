Телеовощи. Выпуск 589: Комедийные роды

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:31 —
|Обсуждение новостей
|01:02:02 —
|«Форс-мажоры: Лос-Анджелес» — 1x01
|01:21:41 —
|«Самый ценный игрок» (Running Point) — 1x01
|01:31:02 —
|«Джек Ричер» — 3x02—04
|01:45:45 —
|«Нулевой день» — 1x02
|01:53:25 —
|«Непобедимый» — 3x06
|02:11:43 —
|«Гусар» — 2x16
|02:21:39 —
|«Мистический квест» — 4x05—06
|02:41:09 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x02
|02:49:53 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x05
|02:58:53 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x01
|03:13:26 —
|«Зена — королева воинов» — 1x02
|03:29:58 —
|«Напряги извилины» — 1x14
|03:34:49 —
|«Ангел» — 1x21
|03:44:00 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:50:22 —
|«Трансметрополитен»
|04:03:18 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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