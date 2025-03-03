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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя сериалов на КГ — главные новости 25 ноября — 1 декабря Джек Ричер и ещё один шкаф на первом кадре третьего сезона Сара Мишель Геллар вернётся в перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» от режиссёра «Вечных» Сборы аниме «Атака титанов: Последняя атака» превысили 500 млн иен в домашнем прокате Blades of Fire — новый фэнтезийный 3D-экшен от авторов Castlevania: Lords of Shadow
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СЕРИАЛЫ
186

Неделя сериалов на КГ — главные новости 24 февраля — 2 марта

Источник: Disney+
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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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2Телеовощи – 588: Куда палец не пролезет
 
1Ноль кадров в секунду – 567: Воплощённые в Bleeding Edge
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 661: «Ущелье», фильм про Пушкина, «Быть лучше», релиз «Капитана Америки 4»
 
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