Неделя сериалов на КГ — главные новости 24 февраля — 2 марта

Самая важная роль конца жизни: Джон Литгоу получил роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру». Актёр планирует продержаться до финала.

Трейлер «Этерны» напирает на эпик. Конец света и прочие обязательные мелочи.

«Андор» удивляет трейлером второго сезона. Такого настроения в ролике вы вряд ли ожидали.

Криминальный сериал Гая Ричи с Томом Харди и Пирсом Броснаном MobLand выйдет 30 марта. Релиз состоится на сервисе Paramount+.

«Фонари»: Аарон Пьер и Кайл Чендлер в образах стражей галактики на первом кадре из сериала DC Studios. Шоу должно выйти в следующем году.

Бандитские рожи Тома Харди и Пирса Броснана на первых кадрах сериала Гая Ричи «Моблэнд». И Хелен Миррен тоже.

Данте против монстров: отрывок из мультсериала по играм Devil May Cry. Само шоу выйдет в начале апреля.