Неделя сериалов на КГ — главные новости 24 февраля — 2 марта

Самая важная роль конца жизни: Джон Литгоу получил роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру». Актёр планирует продержаться до финала.
Трейлер «Этерны» напирает на эпик. Конец света и прочие обязательные мелочи.
«Андор» удивляет трейлером второго сезона. Такого настроения в ролике вы вряд ли ожидали.
Криминальный сериал Гая Ричи с Томом Харди и Пирсом Броснаном MobLand выйдет 30 марта. Релиз состоится на сервисе Paramount+.
«Фонари»: Аарон Пьер и Кайл Чендлер в образах стражей галактики на первом кадре из сериала DC Studios. Шоу должно выйти в следующем году.
В самом дорогом фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» сыграет злодей «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелл Бауэр. Возможно, его персонаж станет любовным интересом Галадриэль.
Бандитские рожи Тома Харди и Пирса Броснана на первых кадрах сериала Гая Ричи «Моблэнд». И Хелен Миррен тоже.
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«Сверхъестественное» возвращается! В финале «Пацанов». Вот они слева направо — Сэм, Дин и Кастиэль.
И этот город он тоже подвёл: «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» провалились на выходе первой серии. У «Ватсона» зрителей было больше.
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