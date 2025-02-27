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Криминальный сериал Гая Ричи с Томом Харди и Пирсом Броснаном MobLand выйдет 30 марта

Источник: Paramount+

Ранее безымянный сериал режиссёра Гая Ричи теперь называется MobLand и сменил прописку с Showtime на Paramount+.

Также стала известна точная дата премьеры — 30 марта.

В сюжете фигурирует персонаж — Пирса Броснана — глава организованного криминального клана, борющийся за власть внутри международного синдиката, который тоже не дружит с законом.

На Броснане актёрский ансамбль не заканчивается. Также в сериале сыграли Том Харди, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн и другие.

Съёмки стартовали осенью прошлого года. Также Ричи работает над вторым сезоном сериала «Джентльмены». Ещё он снимает криминальный триллер про британскую аристократию Wife and Dog, где снимаются Розамунд Пайк, Энтони Хопкинс, Космо Джарвис и Бенедикт Камбербэтч.

Как вам, мало Ричи?

Так к выходу готовятся полнометражные картины «Вне закона» с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом и «Источник вечной молодости» с Эйсой Гонсалес, Натали Портман и Джоном Красински.

Paramount+ — платформа, где чаще всего смотрят сериалы Тейлора Шеридана — «Лэндмен», «Спецназ: Львица», «Король Талсы» и «Йеллоустоун».

Теги
ДатыГай РичиПирс БроснанТом Харди
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