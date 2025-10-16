 
 
СЕРИАЛЫ
314

«Начало патруля» — анонсирован приквел сериала «Босх»

Источник: MGM+

Поклонники франчайза дождались: MGM+ официально дал добро на производство сериала «Босх: Начало патруля» (Bosch: Start of Watch) — приквела, который расскажет историю «Чёрного эха». Камерон Монахэн примерит на себя роль Иеронима Босха, которого целых десять сезонов играл Титус Уэлливер. В компанию ему достался Омари Хардвик.

Действие перенесёт зрителей в 1991 год, когда Лос-Анджелес переживал не самые радужные времена: расовая напряжённость, разгул бандитизма и коррупция на каждом углу. Молодой коп ещё только учится жить по главному кодексу Босха: «Все важны или никто не важен».

Съёмки пройдут исключительно в Лос-Анджелесе — продюсер Хенрик Бастин считает это необходимым условием для задействования лучших креативных талантов индустрии. Майкл Коннелли назвал проект личной вехой и возможностью показать, как формировался один из самых любимых телевизионных детективов.

MGM+ позиционирует сериал как часть своей миссии создавать «телевидение для любителей кино» — сплав кинематографической жёсткости классических криминальных драм с приземлённым реализмом, который всегда определял мир Коннелли.

Дата премьеры пока держится в секрете.

