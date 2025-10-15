Раскрыта точная дата премьеры второго сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново»

Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» получил точную дату премьеры на стриминговом сервисе Disney+. Продолжение мрачного супергеройского шоу начнёт выходить 4 марта 2026 года, то есть ровно через год после премьеры первого сезона. Об этом сообщил портал ComicBookMovie.com со ссылкой на Disney.

«Рождённый заново» продолжает события сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix. Роль уличного супергероя продолжает играть Чарли Кокс.

В грядущих эпизодах Сорвиголова будет частью сопротивления, выступающего против власти Уилсона Фиска, получившего контроль над Нью-Йорком. В сопротивлении будет и Джессика Джонс, роль которой повторила Кристен Риттер. Ранее актриса играла супергероиню в сериалах «Джессика Джонс» и «Защитники», выходивших на Netflix.

«Рождённого заново» заранее продлили. Съёмки третьего сезона шоу пройдут в следующем году.

А летом 2026-го стартует продолжение анимационного шоу «Люди Икс '97», тогда как осенью состоится премьера второго сезона мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».