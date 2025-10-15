«Досадно!» — Дженсен Эклс прокомментировал отмену «Обратного отсчёта»

Дженсен Эклс отреагировал на решение Amazon закрыть сериал «Обратный отсчёт» после первого сезона. Актёр опубликовал в соцсетях своё эмоциональное прощальное обращение к фанатам сериала:

Amazon отказывается от продолжения, и это досадно, потому что я невероятно провёл время, работая над этим сериалом. Мы с актёрским составом и съёмочной группой получали колоссальное удовольствие.

Эклз особо подчеркнул, что благодарен создателю Дереку Хаасу, сценаристам и самому Amazon за предоставленную возможность. Признав, что в индустрии подобные решения часто не зависят от создателей, актёр философски заключил, что это просто часть профессии. И впрямь.

Несмотря на разочарование, звезда «Сверхъестественного» сохранила оптимизм, пообещав зрителям, что они ещё увидят его в новых проектах. Карьера офицера полиции Марка Мичама официально завершилась, но с фанатами Эклс, разумеется, не прощается.