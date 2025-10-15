 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Кейпоп-охотницы на демонов» обошли по просмотрам «Ручную кладь» и стали вторым по популярности фильмом в истории Netflix Загадочная преподавательница «Невермора»: Леди Гага в образе своей героини на новом промо «Уэнсдэй» Рецензия и отзывы на дополнение Age of Wonders 4: Archon Prophecy Популярная манга «Кайдзю №8» обновила тираж с последним томом ЕВА-655: Прямая трансляция
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
268

«Досадно!» — Дженсен Эклс прокомментировал отмену «Обратного отсчёта»

Источник: Prime Video

Дженсен Эклс отреагировал на решение Amazon закрыть сериал «Обратный отсчёт» после первого сезона. Актёр опубликовал в соцсетях своё эмоциональное прощальное обращение к фанатам сериала:

Amazon отказывается от продолжения, и это досадно, потому что я невероятно провёл время, работая над этим сериалом. Мы с актёрским составом и съёмочной группой получали колоссальное удовольствие.

Эклз особо подчеркнул, что благодарен создателю Дереку Хаасу, сценаристам и самому Amazon за предоставленную возможность. Признав, что в индустрии подобные решения часто не зависят от создателей, актёр философски заключил, что это просто часть профессии. И впрямь.

Несмотря на разочарование, звезда «Сверхъестественного» сохранила оптимизм, пообещав зрителям, что они ещё увидят его в новых проектах. Карьера офицера полиции Марка Мичама официально завершилась, но с фанатами Эклс, разумеется, не прощается.

Комментарии (1)

Ещё на эту тему

10Суровый Дженсен Эклс хочет остановить Чернобыль в Лос-Анджелесе в трейлере сериала «Обратный отсчёт»

Тоже интересно

4BioShock 4 не понравился издателям и игру отправили на доработку 26«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вернула зрителям веру в киновселенную Marvel 17Первый трейлер OD — хоррора от Хидео Кодзимы 1The Dark Pictures: Directive 8020 опять перенесли в связи с сокращениями в студии 0Гигантский выпуск про огромных монстров: анонс специального и большого комикса к 70-летию Годзиллы

Далее на КГ

0
Battlefield 6 бьёт все рекорды EA по онлайну в Steam
 1
Второй сезон криминального триллера «Кросс» получил дату премьеры на Prime Video
 8
Кристофер Нолан поддержал падающую карьеру Скалы
 1
PlayStation 6 и новый Xbox могут выйти в 2027 году
 4
«Скалолаз» без Сильвестра Сталлоне выйдет летом 2026 года, но постарается не попасть под каток блокбастеров
 11
Не получив роль Иисуса, Джим Кэвизел станет Архангелом в боевике режиссёра «Территории зла»
 0
ЕВА-655: Прямая трансляция
 1
Ноль кадров в секунду. Выпуск 600: Ретро-дрочь
 3
ЕВА-654: Больше безэмоциональных девок!
 6
Странный геймплей Disciples: Domination
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Том Холланд сыграет отвратительного юриста в триллере режиссёра Джейсона Бейтмана
 
Кино Провальная чёрная комедия с Педро Паскалем и Хоакином Фениксом скоро выходит в цифре
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино Джуд Лоу в образе Владимира Путина на первом кадре из политического триллера «Кремлевский волшебник»
 
Вегасовские войны: Джина Карано сыграет в юридическом сериале с обилием мордобоя
 
Игры Новый трейлер футуристического MMO-шутера Cinder City
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
1Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
3ЕВА – 654: Больше безэмоциональных девок!
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru