Премьера триллера «Его и её» с Джоном Бернталом и Тессой Томпсон назначена на январь

Netflix назначил премьеру психологического триллера «Его и её» (His & Hers) на 8 января 2025 года. Главные роли исполнят Джон Бернтал и Тесса Томпсон, которая также выступит исполнительным продюсером проекта.

Сериал, основанный на романе Алис Финни, расскажет историю с двумя противоречивыми версиями правды. Сюжет разворачивается в знойной Атланте, где бывшая телеведущая Анна ведёт затворнический образ жизни, пока новость об убийстве в её родном городе не заставляет её вернуться к расследованию. Детектив Джек Харпер с подозрением относится к внезапной активности женщины, втягивая её в орбиту своего собственного расследования. У каждой истории есть две стороны — его и её версия, а значит, кто-то обязательно лжёт.

В съёмках также приняли участие Пабло Шрайбер, Кристал Фокс, Сунита Мани и другие актёры. Над сценарием работали Уильям Олдройд, Ди Джонсон и Билл Дюбук, причем Олдройд также выступил режиссёром и соведущим шоураннером проекта.

Сериал может стать одним из главных триллеров следующего года на платформе Netflix, и стриминговый сервис уже выложил первые кадры, на которые можно посмотреть в нашей галерее.