Каратель научит Питера Паркера правильно мстить: Джон Бернтал сыграет в «Человеке-пауке 4»

Все ждали, что сериальный Сорвиголова станет лучшим другом полнометражного марвеловского Человека-паука. И это даже произошло на целых пять секунд в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Но тогда из кратковременного появления Чарли Кокса, сыгравшего защитника Адской Кухни, сделали сюрприз.

Сейчас идёт набор актёров в следующий сольник Питера Паркера — «Человек-паук: Совершенно новый день» — и туда взяли Карателя. Джон Бернтал сыграет в полнометражном фильме. Его Фрэнк Касл сперва появился во втором сезоне «Сорвиголовы» на Netflix, потом получил два сезона «Карателя» и совсем недавно вернулся в многосерийном шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», который вышел на Disney+.

Режиссёр Дестин Дэниел Креттон снимает фильм; производство стартует этим летом для премьеры 31 июля 2026 года.

В фильме сыграют Сэди Синк, Зендея и Джейкоб Баталон. Хотя многие полагают, что роли последних двух сильно сократятся по сравнению с предыдущей трилогией. Это, естественно, связано с событиями прошлой части, в которой Питер Паркер с помощью Доктора Стрэнджа заставил всех забыть, кто именно скрывается за маской Паука.

Вряд ли Каратель станет главным злодеем истории, скорее сперва методы сурового мстителя покажутся Паучку чрезмерно кровавыми, а потом — крайне эффективными. Ещё присутствие такого персонажа подтверждают некоторые версии, что история будет более приземлённой и не такой уж фантастичной.

И если уж пошла такая пьянка, то зовите Сорвиголову тоже.