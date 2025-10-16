Анимационный спин-офф «Пацанов» официально закрыт

Анимационная антология «Пацаны: Осатанелые» (The Boys Presents: Diabolical), пережившая всего один сезон в 2022 году, по-тихому прикрыта. Создатель франчайза Эрик Крипке в интервью TheWrap подтвердил, что сериал не получит продолжения из-за недостаточного зрительского интереса.

Ирония судьбы: спин-офф «Пацанов», собравший 97% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, не смог найти достаточной аудитории для окупаемости. Каждый из восьми эпизодов представлял собой самостоятельную историю с уникальным стилем анимации, причём лишь финальная серия, посвящённая ранним годам Хоумлендера и его отношениям с Чёрным Нуаром, считается каноничной.

Крипке подчеркнул, что лично он и шоураннер Саймон Рачоппа были готовы работать над новым сезоном, но стриминговый сервис не дал зелёный свет. Отсутствие новостей за три года после релиза лишь подтверждало пессимистичные прогнозы. Возможно, всё дело в том, что зрителям сериал понравился не так сильно, как критикам? На тех же «Гнилых помидорах» у Diabolical всего 71% зрительского интереса.

Основное внимание создателей сейчас сосредоточено на других проектах вселенной: недавно вышедшем втором сезоне «Поколения „Ви“», завершающем пятом сезоне «Пацанов», съёмках приквела Vought Rising и разработке The Boys: Mexico. Анимационному направлению пока найдётся место лишь в истории франчайза.