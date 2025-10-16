 
 
1
СЕРИАЛЫ
176

Кристен Уиг и Лора Дерн возвращаются в трейлере второго сезона «Палм-Рояля»

Сервис Apple TV (теперь без плюсика, да) выпустил трейлер и постер сезона сериала «Палм-Рояль». Помимо возвращения звёздного состава во главе с Кристен Уиг, в новых эпизодах появятся Джон Стэймос и Пэтти Люпон, которые внесут свою лепту в безумие высшего общества Палм-Бич.

Судя по ролику, Максин Деллакорт-Симмонс после позорного публичного срыва в первом сезоне превратилась в изгоя. Но разве может настоящая светская львица сдаться так просто? Теперь она готова выпустить когти и доказать всем снобам, что не только принадлежит их кругу, но и способна ими управлять.

Старт второго сезона намечен на 12 ноября, а финал — на 14 января следующего года. В отличие от некоторых, Apple придерживается еженедельного графика релизов, растягивая удовольствие.

Постеры сериала «Палм-Рояль»

В актёрском составе снова задействованы Лора Дерн, Эллисон Дженни, Рики Мартин и Кэрол Бернетт. Создатель шоу Абе Сильвия обещает, что в новом сезоне мы увидим, «на чём действительно построен этот город: на секретах, лжи и периодических уголовных преступлениях».

Первый сезон «Палм-Рояля» собрал несколько номинаций на «Эмми» и заслужил похвалы критиков за удачное сочетание едкой сатиры и неожиданно глубокой драмы о социальном неравенстве и одержимости статусом. Похоже, что второй сезон продолжит исследовать эти темы, но с ещё большей долей безумия и скандалов.

А вот, собственно говоря, и трейлер. Мы думали, что шутки в стиле: «А я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы знаете... Знаете ли» в Голливуде уже официально запрещены, но нет! Живы, родимые! Но есть и хорошие кадры:

Палм-Рояль
Комментарии (1)

