Новые сериалы недели: «Задача трёх тел» от Бениоффа и Уайсса и продолжение «Людей Икс '97»

В ближайшее время поклонники анимационных Людей Икс получат долгожданное продолжение знаменитого мультсериала о приключениях команды марвеловских мутантов, а любители научной фантастики — международную адаптацию книжной трилогии Лю Цысиня под руководством «опальных» шоураннеров «Игры престолов». Всем, кому небезразличен жанр ретро-сюжетов, рекомендуется обратить внимание на драмеди «Палм-Рояль» с Кристен Уиг.
Среда, 20 марта
мультфильм, фантастика, боевик
В ролях Дженнифер Хейл, Рэй Чейз, Ленор Занн, Кэл Додд, Джордж Бьюза, Джон Пол Карлиак
Повествование начинается с момента завершения одноимённого оригинального сериала и освещает приключения мутантов после смерти их лидера профессора Икс.
Всем ностальгирующим по оригинальному мультсериалу конца 90-х этот проект постарается сделать приятное. В конце концов марвеловский анимационный экшен позиционирует себя как прямое продолжение — и не только сюжетно. Персонажей озвучивает старая гвардия, а создатели сиквела подошли к первоисточнику с максимальным уважением.
драма, комедия
В ролях Кристен Уиг, Рики Мартин, Джош Лукас, Лесли Бибб, Лора Дерн, Эллисон Дженни
Амбициозная главная героиня стремится закрепиться в высшем обществе Палм-Бич в конце 60-х. В процессе она узнаёт, на что она готова и не готова пойти ради этого.
Кристен Уиг играет крайне целеустремлённую даму, решившую без мыла влезть в высшее общество и закрепиться в нём любой ценой. Но трейлер иронизирует: она скорее развалит его и вытащит на свет страшные тайны этого кажущегося рая. Будет юмор, будет драма. Смотреть или нет — выбор за зрителями.
Четверг, 21 марта
фантастика, фэнтези, драма, детектив
В ролях Джон Брэдли, Лиам Каннингэм, Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес, Алекс Шарп, Йован Адепо
История о первом контакте землян с инопланетной цивилизацией, вдохновлённая знаменитой книжной трилогией писателя-фантаста Лю Цысиня.
Шоураннеры «Игры престолов» готовы к реабилитации своего доброго имени при помощи новой экранной адаптации. Критики, посмотрев первые эпизоды, приняли сериал сдержанно, отмечают неровность повествования. Вероятно, чуда ждать не стоит.
боевик, фантастика
В ролях Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Джен Тейлор, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу
Создатель Кайл Киллен, Стивен Кэйн
Второй сезон фантастического боевика завершится восьмым эпизодом под красноречивым заголовком Halo. О продлении сериала на третий сезон пока не сообщалось.
Суббота, 23 марта
комедия
В ролях Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Аглая Тарасова
Смешные и неприличные истории из личной жизни очень богатых москвичей. Комедия по рассказам Александра Цыпкина.
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