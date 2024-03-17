Новые сериалы недели: «Задача трёх тел» от Бениоффа и Уайсса и продолжение «Людей Икс '97»

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Амбициозная главная героиня стремится закрепиться в высшем обществе Палм-Бич в конце 60-х. В процессе она узнаёт, на что она готова и не готова пойти ради этого.

Кристен Уиг играет крайне целеустремлённую даму, решившую без мыла влезть в высшее общество и закрепиться в нём любой ценой. Но трейлер иронизирует: она скорее развалит его и вытащит на свет страшные тайны этого кажущегося рая. Будет юмор, будет драма. Смотреть или нет — выбор за зрителями.