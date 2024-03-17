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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: «Задача трёх тел» от Бениоффа и Уайсса и продолжение «Людей Икс '97»

Источник: Netflix

В ближайшее время поклонники анимационных Людей Икс получат долгожданное продолжение знаменитого мультсериала о приключениях команды марвеловских мутантов, а любители научной фантастики — международную адаптацию книжной трилогии Лю Цысиня под руководством «опальных» шоураннеров «Игры престолов». Всем, кому небезразличен жанр ретро-сюжетов, рекомендуется обратить внимание на драмеди «Палм-Рояль» с Кристен Уиг.

Среда, 20 марта

 
Премьера+
Disney+
Люди Икс '97 X-Men '97

мультфильм, фантастика, боевик

В ролях Дженнифер Хейл, Рэй Чейз, Ленор Занн, Кэл Додд, Джордж Бьюза, Джон Пол Карлиак

Повествование начинается с момента завершения одноимённого оригинального сериала и освещает приключения мутантов после смерти их лидера профессора Икс.

Всем ностальгирующим по оригинальному мультсериалу конца 90-х этот проект постарается сделать приятное. В конце концов марвеловский анимационный экшен позиционирует себя как прямое продолжение — и не только сюжетно. Персонажей озвучивает старая гвардия, а создатели сиквела подошли к первоисточнику с максимальным уважением.

Видео

 
Премьера+
Apple TV+
Палм-Рояль Palm Royale

драма, комедия

В ролях Кристен Уиг, Рики Мартин, Джош Лукас, Лесли Бибб, Лора Дерн, Эллисон Дженни

Амбициозная главная героиня стремится закрепиться в высшем обществе Палм-Бич в конце 60-х. В процессе она узнаёт, на что она готова и не готова пойти ради этого.

Кристен Уиг играет крайне целеустремлённую даму, решившую без мыла влезть в высшее общество и закрепиться в нём любой ценой. Но трейлер иронизирует: она скорее развалит его и вытащит на свет страшные тайны этого кажущегося рая. Будет юмор, будет драма. Смотреть или нет — выбор за зрителями.

Видео

Четверг, 21 марта

 
Премьера+
Netflix
Задача трёх тел 3 Body Problem

фантастика, фэнтези, драма, детектив

В ролях Джон Брэдли, Лиам Каннингэм, Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес, Алекс Шарп, Йован Адепо

История о первом контакте землян с инопланетной цивилизацией, вдохновлённая знаменитой книжной трилогией писателя-фантаста Лю Цысиня.

Шоураннеры «Игры престолов» готовы к реабилитации своего доброго имени при помощи новой экранной адаптации. Критики, посмотрев первые эпизоды, приняли сериал сдержанно, отмечают неровность повествования. Вероятно, чуда ждать не стоит.

Видео

 
Конец сезона2
Paramount+
Halo Halo

боевик, фантастика

В ролях Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхон, Джен Тейлор, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу

Создатель Кайл Киллен, Стивен Кэйн

Второй сезон фантастического боевика завершится восьмым эпизодом под красноречивым заголовком Halo. О продлении сериала на третий сезон пока не сообщалось.

Видео

Суббота, 23 марта

 
Сезон4
«КиноПоиск HD»
Беспринципные

комедия

В ролях Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Аглая Тарасова

Смешные и неприличные истории из личной жизни очень богатых москвичей. Комедия по рассказам Александра Цыпкина.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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