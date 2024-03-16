Тизер и постеры «Люди Икс '97» отмечают главных героев

Сразу видно, стриминговый сервис Disney+ делает уверенную ставку на анимационный боевик «Люди Икс '97», материалы к которому выходят ежедневно. В сети появился свежий тизер мультсериала и целая пачка персонажных постеров, с ансамблевым плакатом в довесок.

Десятисерийное продолжение одноимённого анимационного экшена по вселенной Marvel конца 90-х стартует на цифровой платформе 20 марта.

Пару дней назад выкатили ролик о создании сериала-продолжения, который, вероятно, заставит всплакнуть от приступа ностальгии ярых поклонников оригинала.

И целая галерея постеров: