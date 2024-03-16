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СЕРИАЛЫ
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Тизер и постеры «Люди Икс '97» отмечают главных героев

Сразу видно, стриминговый сервис Disney+ делает уверенную ставку на анимационный боевик «Люди Икс '97», материалы к которому выходят ежедневно. В сети появился свежий тизер мультсериала и целая пачка персонажных постеров, с ансамблевым плакатом в довесок.

Десятисерийное продолжение одноимённого анимационного экшена по вселенной Marvel конца 90-х стартует на цифровой платформе 20 марта.

Пару дней назад выкатили ролик о создании сериала-продолжения, который, вероятно, заставит всплакнуть от приступа ностальгии ярых поклонников оригинала.

И целая галерея постеров:

Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97» Постеры сериала «Люди Икс '97»
Теги
ВидеоЛюди Икс '97
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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