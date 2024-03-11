Команда «Людей Икс '97» на свежем постере мультсериала Marvel

Вслед за пробуждающим ностальгию тизером студия Marvel опубликовала в сети свежий — и очень, между прочим, полезный — постер анимационного сериала «Люди Икс '97». Мало того что это ансамблевый плакат, на котором попытались уместить всех важных персонажей марвеловского сюжета, так он ещё и раскрывает названия всехэпизодов первого сезона заодно с датами их выхода. Пользуйтесь на здоровье.

Ну а дата выхода премьерного эпизода продолжения культового мультсериала прошлых лет уже давно известна — фантастический экшен о приключениях наделённых сверхспособностями мутантов стартует на стриминговой платформе Disney+ 20 марта.