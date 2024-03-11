 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Мощная перестрелка на первом кадре экшена Зака Снайдера «Мятежная луна 2» Уилл Смит вернётся в «Я — легенду 2» с помощью чудотворной силы DVD Плюшeвый мишкa пишeт пиcьмo ceбe в тизepe пpиквeлa «Tpeтьeгo лишнeгo» «Сёгун» обзавёлся точной датой выхода Градостроительный симулятор Frostpunk 2 определился с датой выхода
• • •
 
СЕРИАЛЫ
37

Команда «Людей Икс '97» на свежем постере мультсериала Marvel

Вслед за пробуждающим ностальгию тизером студия Marvel опубликовала в сети свежий — и очень, между прочим, полезный — постер анимационного сериала «Люди Икс '97». Мало того что это ансамблевый плакат, на котором попытались уместить всех важных персонажей марвеловского сюжета, так он ещё и раскрывает названия всехэпизодов первого сезона заодно с датами их выхода. Пользуйтесь на здоровье.

Ну а дата выхода премьерного эпизода продолжения культового мультсериала прошлых лет уже давно известна — фантастический экшен о приключениях наделённых сверхспособностями мутантов стартует на стриминговой платформе Disney+ 20 марта.

Постеры сериала «Люди Икс '97»
Теги
ГалереяЛюди Икс '97
Комментарии

Ещё на эту тему

11Тизер «Людей Икс '97» давит на ностальгию +Появились первые страницы дебютного выпуска комикса-приквела к «Людям Икс ‘97» 1Первый выпуск комикса-приквела к мультсериалу «Люди Икс'97» обзавёлся новой красивой обложкой

Тоже интересно

8Никаких поездок на песчаном черве: первые подробности Dune: Awakening 16«Аквамен 2» стал самым кассовым фильмом киновселенной DC за пять лет 17«Холоп 2» обошёл «Аватара» и стал вторым в отечественном прокате 17Итоги 2023 года от PornHub: пора узнать, какие творения захватили умы публики на самом деле 7Микки «Общественное достояние» Маус появился в комиксе Savage Dragon от Image

Далее на КГ

0
«Звёздные войны» не помогли Дэйзи Ридли стать востребованной актрисой
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Джентльмены»
 0
Багс Банни против Супермена: файтинг MultiVersus определился с повторной датой релиза
 0
Молодой Несмертный Джо на свежем кадре «Фуриосы»
 1
София Бутелла в кого-то палит на свежем кадре «Мятежной луны 2»
 0
Адская кухня: Дев Патель показывает красивый экшен в отрывке «Манкимэна»
 0
Пора объединяться! В Victoria 3 появятся великие альянсы
 0
DC обвинили в использовании искусственного интеллекта при работе над комиксом о Бэтмене
 3
Первый взгляд на Юру Борисова в музыкальном байопике о Пушкине (фото)
 0
Венди из Red Velvet представила тизер на песню Wish You Hell
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Сериал «Чужой» не рассчитан на один сезон
 
Игры Фантастический долгострой Unknown 9: Awakening наконец-то показали публике
 
Создатель «Пацанов» поделился подробностями о своей комикс-версии Джеймса Бонда
 
Кино Шальная императрица Мишель Йео на съёмках фильма «Звёздный путь: Секция 31» (фото)
 
Кино Минкульт хочет наказывать кинотеатры за пиратские показы фильмов
 
Кино Обнажённая главная героиня на первом кадре из новой «Эммануэль»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 539: Бутылочный вопрос
 
0Ноль кадров в секунду – 516: Увольняют все!
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 610: «Бедные-несчастные», космонавт Адам Сэндлер, первый взгляд на «Ворона», «Зона интересов»
 
2ЕВА
 
 
9Телеовощи – 538: Мистер Ван Мяу
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 609: «Мадам Паутина», «Лёд 3», «Затерянные в Рио Браво», «Кто угодно, кроме тебя», Borderlands
 
0Ноль кадров в секунду – 515: Эпоха Эпохи
 
 
1ЕВА – 570: Бобровые шары
 
9Телеовощи – 537: Последний маг душноты
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 608: Душная эротика с Дженной Ортегой, байопик про Жириновского, позор «Мадам Паутины»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru