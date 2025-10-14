Объявлен хронометраж первой половины пятого сезона сериала «Очень странные дела»

Финал сериала «Очень странные дела» всё ближе. Проект, созданный Братьями Дафферами для стримингового сервиса Netflix, завершится пятым сезоном к концу года. Впереди восемь последних эпизодов шоу, которые выйдут в трёх частях. 26 ноября на Netflix появятся серии с первой по четвёртую. 25 декабря выйдут пятая, шестая и седьмая серии. А 31 декабря состоится премьера самой последней серии «Очень странных дел».

За полтора месяца до начала выхода сезона стал известен хронометраж половины эпизодов. Об этом написал портал What's on Netflix со ссылкой на Росса Даффера.

Общий хронометрах первой части сезона составил 4 часа 31 минуту. Будут идти:

«Глава первая: Ползание» (Chapter One: The Crawl) — 1 час 8 минут;

«Глава вторая: Исчезновение Холли Уилер» (The Vanishing of Holly Wheeler) — 54 минуты;

«Глава третья: Ловушка для Тернбоу» (Chapter Three: The Turnbow Trap) — 1 час 6 минут;

«Глава четвёртая: Колдун» (Chapter Four: Sorcerer) — 1 час 23 минуты.

Продолжительность оставшихся глав раскроют позднее. Но ранее сообщалось, что четвёртый и восьмой эпизоды будут самыми длинными в сезоне.

После завершения сериала франчайз продолжит расширяться. Так, в 2026 году на Netflix состоится премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» или Stranger Things: Tales From ’85. События этого спин-оффа развернутся между вторым и третьим сезонами «Очень странных дел». В анимационном шоу основным персонажам сериала суровой зимой 1985-го придётся сразиться с новыми монстрами и раскрыть паранормальную тайну, угрожающую их городу.