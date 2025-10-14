 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Рецензия и отзывы на фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Впечатления: Titan Quest 2 Новый «Ледниковый период» достигнет «Точки кипения» зимой 2027 года Создатель «Неуязвимого» подразнил появлением нового персонажа в комиксных и успешных «Трансформерах» Сериал «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких отснят
• • •
 
СЕРИАЛЫ
382

Netflix не отпускает Милли Бобби Браун: братья Руссо и Рэйчел Броснахэн готовят сериал про общение с привидениями

Источник: Warner Bros.

Милли Бобби Браун прощается с сериалом «Очень странные дела», но на стриминге Netflix для актрисы всегда найдётся новое многосерийное шоу. Браун сыграет и спродюсирует активно разрабатываемый проект Prism, который создаётся при поддержке платформы.

Проектом руководят компания братьев Руссо AGBO и Рэйчел Броснахэн — звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел».

Шоураннером назначен Итан Френкель, ранее работавший над сериалами «Саутленд», «Бесстыжие» и «По волчьим законам».

Браун исполнит роль Кэсси — молодой женщины с уникальной способностью общаться с призрачными сущностями. Ей предстоит выяснить причину загадочного феномена: по всему миру начинают появляться призраки. Разумеется, ни к чему хорошему это не ведёт, и разобраться в сути происходящего нужно прежде, чем начнётся полный конец обеда.

Сюжет основан на одноимённом рассказе, опубликованном в журнале Assemble Artifacts.

Как пишет издание Deadline, если стриминг закажет хотя бы один сезон сериала, это не повлияет на участие Браун в других проектах. Это уже вторая совместная работа актрисы с AGBO — первой был полнометражный фантастический фильм сомнительной художественной ценности «Электрический штат».

Теги
Милли Бобби БраунРэйчел БроснахэнNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

14Милли Бобби Браун станет частью самого трогательного момента в истории Олимпийских игр 6Милли Бобби Браун узнает, как будет выглядеть через 10 лет в романтической комедии на Netflix

Тоже интересно

0КГ играет: Armies of Exigo 2Вселенная «Бегущего по лезвию» расширится новым комиксом 4Богатый ужастик «Заклятие 4» в ближайшие дни начнёт пугать зрителей с цифры 3Создатель Danganronpa попытается закончить историю закрытого jRPG-игросервиса Tribe Nine 5Взбудораживший зрителей ужастик «Орудия» может получить продолжение

Далее на КГ

12
Только сейчас звёзды «Бэтмена и Робина» поняли, что сняли самый гейский фильм про Тёмного рыцаря
 0
Второй сезон «Уэнсдэй» обошёл третий «Бриджертонов» в рейтинге самых популярных англоязычных сериалов Netflix
 6
Мак Гарган вернулся: фотографии со съёмок нового «Человека-паука» с одним из врагов супергероя
 0
У Pathologic 3 появилась дата выхода. И релиз неизбежен
 2
Боевой священник Кифер Сазерленд разрушит империю Аль Пачино в боевике Люка Бессона
 1
Президент, который высосет Америку досуха: анонс нового комикса про вампиров в Белом доме
 0
Marvel сведёт Человека-паука, Венома и Карнажа в убийственном кроссовере под названием Death Spiral
 1
Саб-Зиро и не менее экстравагантные личности ворвутся во вселенную DC в специальном выпуске DC K.O.
 1
«Бриджертоны» манят на бал-маскарад в тизере четвёртого сезона с датой выхода
 2
Аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стало пятым по кассовости фильмом года
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры KГ игpaeт: Mega Man Battle Network 2, часть 7
 
Кино Супермен и Лекс Лютор станут союзниками в продолжении хита этого года
 
Телеовощи. Выпуск 615: Рахат-лукум и волшебный камень
 
Игры КГ играет: Valkyria Chronicles III, часть 9
 
Кино Марвеловская супергероиня станет несгибаемой медсестрой после крушения американского общества
 
Пафоc зашкаливает: Marvel приготовило аж 28 обложек от легендарного Дж. Скотта Кэмпбелла
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
0Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
2ЕВА
 
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
 
9Ноль кадров в секунду – 598: Празднично-фестивальный
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru