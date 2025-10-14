Netflix не отпускает Милли Бобби Браун: братья Руссо и Рэйчел Броснахэн готовят сериал про общение с привидениями

Милли Бобби Браун прощается с сериалом «Очень странные дела», но на стриминге Netflix для актрисы всегда найдётся новое многосерийное шоу. Браун сыграет и спродюсирует активно разрабатываемый проект Prism, который создаётся при поддержке платформы.

Проектом руководят компания братьев Руссо AGBO и Рэйчел Броснахэн — звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел».

Шоураннером назначен Итан Френкель, ранее работавший над сериалами «Саутленд», «Бесстыжие» и «По волчьим законам».

Браун исполнит роль Кэсси — молодой женщины с уникальной способностью общаться с призрачными сущностями. Ей предстоит выяснить причину загадочного феномена: по всему миру начинают появляться призраки. Разумеется, ни к чему хорошему это не ведёт, и разобраться в сути происходящего нужно прежде, чем начнётся полный конец обеда.

Сюжет основан на одноимённом рассказе, опубликованном в журнале Assemble Artifacts.

Как пишет издание Deadline, если стриминг закажет хотя бы один сезон сериала, это не повлияет на участие Браун в других проектах. Это уже вторая совместная работа актрисы с AGBO — первой был полнометражный фантастический фильм сомнительной художественной ценности «Электрический штат».