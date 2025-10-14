Новые сериалы недели: процедурал с Мореной Баккарин и спин-офф «Теории большого взрыва»

Сезон 2

CBS

Спустя полгода после гибели его друга и партнёра Шерлока Холмса от рук Мориарти доктор Джон Ватсон возвращается к своей медицинской карьере, став во главе клиники, где лечат редкие заболевания. Но прошлое в лице Мориарти прошлое с Ватсоном ещё не покончило.

Вряд ли кто-то ждал возвращения чёрного Ватсона, но нас особо не спрашивали. Как, собственно, и остальных зрителей — несмотря на «гнилые» рейтинги, сериал каким-то чудом получил продление на второй сезон.