Метагалактический мегакинопортал
Иккинг и Наруто встретились на специальной иллюстрации к фильму «Как приручить дракона» Марлон Уайанс в трейлере очень страшного кино «Он» Успех Borderlands 4 не способны затмить даже высказывания Рэнди Питчфорда Oткpытиe oтeчecтвeннoгo кинoпpoкaтa нaмeтили нa cepeдинy июля
• • •
 
СЕРИАЛЫ
612

Новые сериалы недели: процедурал с Мореной Баккарин и спин-офф «Теории большого взрыва»

Источник: Paramount+

Вторник, 14 октября

 
Сезон2
CBS
Ватсон Watson

драма, детектив

В ролях Моррис Честнат, Рошель Эйтс, Питер Марк Кендалл, Ив Харлоу, Ричи Костер

Спустя полгода после гибели его друга и партнёра Шерлока Холмса от рук Мориарти доктор Джон Ватсон возвращается к своей медицинской карьере, став во главе клиники, где лечат редкие заболевания. Но прошлое в лице Мориарти прошлое с Ватсоном ещё не покончило.

Вряд ли кто-то ждал возвращения чёрного Ватсона, но нас особо не спрашивали. Как, собственно, и остальных зрителей — несмотря на «гнилые» рейтинги, сериал каким-то чудом получил продление на второй сезон.

Видео

Четверг, 16 октября

 
Сезон3
Netflix
Дипломат The Diplomat

триллер, драма

В ролях Кери Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Гяси, Рори Киннир, Джон Мур

Создатель Дебора Кан

В разгар международного кризиса дипломату Кейт Уайлер поручают работу, к которой она не совсем готова. и эта работа грозит разрушить её брак и политическое будущее.

Есть среди политических драм и действительно стоящие образцы — как, например, «Дипломат» с Кери Рассел и Руфусом Сьюэллом. Хотя, правильнее будет сказать сатирическая мелодрама — и это даже хорошо. Второй сезон сериала вышел значительно лучше первого, отсюда и досрочное продление на четвёртый сезон, независимо от качества третьего.

Видео

 
Сезон4
Netflix
Линкольн для адвоката The Lincoln Lawyer

драма

В ролях Мануэль Гарсия-Рульфо, Нтаре Мвине, Кристофер Горэм, Нив Кэмпбелл

Создатель Дэвид Э. Келли

Отстранённый от дел после инцидента лос-анджелесский адвокат Микки Холлер стремится возродить свою карьеру. Он садится в своё фирменное авто и берётся за новое дело.

Сериал с Мануэлем-Гарсиа Рульфо по-прежнему нравится как критикам, так и зрителям. У руля Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь», «Презумпция невиновности»), так что успех более чем закономерен.

Видео

Пятница, 17 октября

 
Премьера+
CBS
Шериф округа Sheriff Country

В ролях Morena Baccarin, Кристофер Горэм, Michele Weaver, Мэтт Лория, Буш Эрл Браун, Кэролайн Ри

Микки Фокс расследует преступную деятельность и патрулирует улицы небольшого городка Эджуотер, одновременно сражаясь с отцом-,бывшим заключенным и расследуя загадочный инцидент с участием своей своенравной дочери.

Красавица и умница Морена Баккарин никак не может выбраться из проходных проектов. Вроде бы трилогия «Дэдпула» должна была с этим помочь, но дальше была «Гренландия» с Джеральдом Батлером со всеми отсюда вытекающими (включая «Гренландию 2»). Из недавнего можно вспомнить «Хищные земли» с Энтони Маки и сериал «Страна пожаров» — собственно, новая процедурная драма как раз-таки его спин-офф. Не та вселенная, на которую можно было рассчитывать.

Видео

 
Премьера+
CBS
Голубая кровь: Бостон Boston Blue

В ролях Донни Уолберг, Соникуа Мартин-Грин, Эрни Хадсон, Мэгги Лоусон, Marcus Scribner, Глория Рюбен

Дэнни Рейган переходит из полиции Нью-Йорка в полицию Бостона и становится партнером детектива Лены Питерс, старшей дочери известной в городе семьи представителей правоохранительных органов.

Если вы истинный фанат полицейских процедуралов, то наверняка краем уха слышали о сериале «Голубая кровь», выходившем на CBS с 2010 по 2024 года — страшно представить, целых 14 сезонов. Но 293 эпизодов создателям показалось мало, и теперь зрителей ждёт ещё больше похождений Дэнни Рейгана — теперь в рамках отдельного спин-оффа. Исполнителю главной роли и, по совместительству, родному брату Марка Уолберга уже 56 лет, но кого это останавливало.

Видео

 
Сезон2
CBS
Первый брак Джорджи и Мэнди Georgie & Mandy's First Marriage

В ролях Монтана Джордан, Emily Osment, Уилл Сассо, Рэйчел Бей Джонс

Молодые супруги Джорджи и Мэнди пытаются привыкнуть к взрослой жизни и родительству, а также борются за свои отношения.

На этот раз не выстрелило. Очередной спин-офф «Теории большого взрыва» не сумел повторить успех «Детства Шелдона» по части зрительской любви, что, впрочем, не помешало ему получить продление на второй сезон. Видимо, не безрыбье и старший брат сгодится.

Видео

 
Сезон5
CBS
Призраки Ghosts

комедия

В ролях Роуз Макивер, Уткарш Амбудкар, Доменик Ди Роса, Найджел Даунер, Эшер Гродман, Тристан Д. Лалла

Создатель Джо Порт, Джо Уайзман

Молодые супруги Саманта и Джей переезжают в дом мечты — доставшийся им по наследству загородный особняк, в котором надеются жить долго и счастливо. Но скоро пара выясняет, что, во-первых, дом от старости разваливается на части, а во-вторых, он битком набит призраками его многочисленных бывших жильцов. Саманта открывает в себе способность общаться с призраками и пытается использовать её, чтобы помочь донимающим её душам обрести долгожданный покой.

Видео

Суббота, 18 октября

 
Конец сезона1
USA Network
Благодетель The Rainmaker

В ролях Milo Callaghan, Джон Слэттери, Лана Паррилла, Мэдисон Айсман, Дэн Фоглер, Пи-Джей Бирн

Сериал-ремейк одноимённого фильма 1997 года пока не получил продления на второй сезон, и велик шанс, что и не получит. Критики приняли его очень холодно — вся надежда на зрителей.

Видео

Комментарии

