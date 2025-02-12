Актёр «Теории большого взрыва» подписался на главную роль в новом спин-оффе

Новый спин-офф «Теории большого взрыва» о кучке второплановых гиков получил ещё одного на подмогу — компанию Стюарту (Кевин Сассмэн), Денис (Лорен Лапкус) и Берту (Брайан Посен) теперь составит Барри Крипке (Джон Росс Боуи) собственной персоной!

Сериал пока не получил зелёный свет, так что актёр подписался только на съёмки пилотного эпизода. А потом — как повезёт. Но создатель франчайза Чак Лорри настроен оптимистично — сценарий он пишет в компании отвечавшего за оригинал Бидла Прэди и примкнувшего к ним Зака Пенна («Главный герой»).

О чём именно пойдёт речь в продолжении, пока не сообщается. Равно как и то, присоединится ли к вышеупомянутым героям кто-то из настоящих звёзд сериала.

Другой спин-офф «Теории большого взрыва», «Детство Шелдона» продержалось в эфире долгих семь сезонов и породило на свет ещё один — «Первый брак Джорджи и Мэнди».