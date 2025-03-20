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2 870

Спин-офф «Теории большого взрыва» о самом унылом персонаже получил название, которое отобьёт всякую охоту его смотреть

Источник: CBS

«Теория большого взрыва» продолжает плодить многочисленные спин-оффы — после «Детства Шелдона» и «Первого брака Джорджи и Мэнди» на очереди ещё один, о том как «Стюарт не сумел спасти вселенную» (Stuart Fails To Save The Universe). Нет, вы не ослышались, и, да, хозяин магазина комиксов Стюарт Блум (Кевин Сассман) будет центральным персонажем предстоящего ситкома.

Кто сказал создателям, что зрители готовы смотреть целый сериал о 55-летнем депрессивном лузере, чьи линии были тоскливы даже в рамках «Теории большого взрыва», пожалуй, главный вопрос. Помочь ему призваны Денис (Лорен Лапкус), Брайан Посен (Берт Кибблер) и Джон Росс Боуи (Барри Крипке), но чем именно они могут помочь, не уточняется.

Хорошая новость в том, что сериал официально ещё не получил зелёный свет, и есть вероятность, что не получит. Сценарий написал Чак Лорри с Биллом Прэди и Заком Пенном, которые также выступили исполнительными продюсерами.

Комментарии (8)

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Источник фотографий: Depositphotos

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