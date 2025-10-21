Новые сериалы недели: клоун Пеннивайз и прочая нечисть

Сезон 2

Netflix

Агностик и ведущая подкаста о сексе Джоанна встречает раввина Ноа, недавно расставшегося со своей возлюбленной. Герои влюбляются друг в друга, но выдержат ли их отношения проверку на прочность?

Приятно видеть, что такие ламповые сериалы в наше время могут не только выживать, но и преуспевать. Адам Броди и Кристен Белл выдают невероятную химию, а за юмор отвечает актриса Эрин Фостер, для которой сериал стал фактически дебютом в новой роли — шоураннера.