Новые сериалы недели: клоун Пеннивайз и прочая нечисть

Вторник, 21 октября
фантастика
В ролях Джaз Cинклep, Пaтpик Швapцeнeггep, Шeлли Koнн, Шoн Пaтpик Toмac, Mэдди Филлипc, Aлeкcaндpa Kacтильo
Создатель Эван Голдберг, Эрик Крипке, Крэйг Розенберг
Второй сезон спин-оффа «Пацанов» подходит к концу — по задумке он должен связать воедино четвёртый и пятый сезоны основного сериала. О том, что это финал, разумеется, никто не говорит, а Эрик Крипке активно призывает вас смотреть сериал. По крайней мере, тех из вас, кто жаждет увидеть продолжение.
Среда, 22 октября
В ролях Мамору Мияно, Makoto Furukawa, Maaya Uchida, Yuma Uchida, Манака Ивами, Магуми Хаяшибара
Судебный психолог (Клафлин) расследует нераскрытые убийства после возвращения в дом своей семьи, где скончался его отец (Найи).
Билл Найи и Сэм Клафлин в главных ролях — само по себе повод обратить внимание на новый проект Amazon. В создателях — Харлан Кобен и подаривший нам «Голяк» Дэнни Броклхёрст. Это, как вы понимаете, ещё один повод.
Четверг, 23 октября
комедия
В ролях Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Лупе, Тимоти Симонс, Эрик Саттерберг, Танья Рэймонд
Создатель Эрин Фостер
Агностик и ведущая подкаста о сексе Джоанна встречает раввина Ноа, недавно расставшегося со своей возлюбленной. Герои влюбляются друг в друга, но выдержат ли их отношения проверку на прочность?
Приятно видеть, что такие ламповые сериалы в наше время могут не только выживать, но и преуспевать. Адам Броди и Кристен Белл выдают невероятную химию, а за юмор отвечает актриса Эрин Фостер, для которой сериал стал фактически дебютом в новой роли — шоураннера.
Пятница, 24 октября
Воскресенье, 26 октября
ужастик
В ролях Blake Cameron James, Йован Адепо, Тейлор Пэйдж, Clara Stack, Clara Stack, Mikkal Karim Fidler
Когда в городе Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, группа подростков сталкивается со своими самыми большими страхами, встретившись с клоуном-убийцей по имени Пеннивайз. Приквел сериала подводит нас к событиям фильма «Оно» 2017 года, основанного на романе ужасов Стивена Кинга.
Сериал-приквел знаменитого хоррор-франчайза Энди Мускетти призван плавно подвести нас к событиям первого «Оно», хотя не совсем понятно, чего там так долго подводить. Судя по трейлерам, чернокожим в Дерри лучше не селиться, а нам — всего этого не видеть. Билл Скарсгард вернётся к прославившей его роли клоуна Пеннивайза.
В ролях Nicholas Denton, Элизабет Макговерн, Уильям Фихтнер, Maisie Richardson-Sellers, Джейсон Шварцман, Céline Buckens
Участники секретной организации Таламаска тщательно оберегают от людских глаз правду о себе. У них на хранении есть даже дневники вампира Лестата. Дэниел Моллой вступает в противостояние с участниками организации. Гай Анатоль пытается узнать больше о своей матери, а Хелен хочет завербовать его в ряды агентов.
Любителям вампиров, оборотней и прочей нечисти посвящается — новый сериал по мотивам «Вампирских хроник» Энн Райс. Критики остались не в восторге, выдав ему всего 63% «свежести». В главных ролях здесь Элизабет Макговерн, Николас Дентон, Уильям Фихтнер, Джейсон Шварцман и Мэттью Стир.
драма
В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли
Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон
Сериал, затрагивающий темы систематического расизма, коррупции и неравенства, расскажет о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого.
Джереми Реннер окончательно восстановился после инцидента со снегоуборочной машиной и выдал вот уже четвёртый по счёту сезон во вселенной Тейлора Шеридана. Говорят, что этого сокола мы в скором времени снова увидим и в другой вселенной — во втором сезон «Соколиного глаза».
