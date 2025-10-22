 
 
20
СЕРИАЛЫ
1 007

Появились первые кадры с Равшаной Курковой в образе доны Кондор на съёмках сериала «Трудно быть богом»

Источник: Wink

Онлайн-кинотеатр Wink представил первые кадры с актрисой Равшаной Курковой в образе доны Кондор на съёмках сериала «Трудно быть богом». Кадры видеосервис опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте».

Этот проект — третья экранизация фантастической повести «Трудно быть богом» за авторством братьев Стругацких, но первая в формате сериала. Режиссёром адаптации является Дмитрий Тюрин («Триггер»), а сценаристом — Андрей Золотарёв («Лёд», «Триггер», «Слово пацана. Кровь на асфальте»).

Главную роль в сериале исполняет Александар Радойичич. Он играет землянина Антона, живущего на планете Арканар под именем Румата Эсторский.

В сериале заявлено восемь эпизодов. Проект выйдет на Wink и канале НТВ когда-то в 2026 году.

Кадры из сериала «Трудно быть богом» Кадры из сериала «Трудно быть богом» Кадры из сериала «Трудно быть богом»

До этого Wink представил первые кадры с Викторией Исаковой в образе доны Оканы.

Также ранее завершились съёмки сериала «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» Стругацких. «Полдень» выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и Okko и уже получил трейлер.

ГалереяТрудно быть богом
