Netflix выжмет все соки из популярной настольной стратегической игры

У стриминга Netflix появилось новое полезное хобби — права на популярную настольную игру Catan. Потоковый сервис намерен всевозможными способами эксплуатировать эту возможность — так сказать, «разрабатывать ресурс». В планах — снимать художественные полнометражные и анимационные фильмы, делать всевозможные сериалы и даже, возможно, забацать видеоигру.

Первоисточник впервые вышел в Германии в 1995 году под названием The Settlers of Catan. Игроки брали на себя роль поселенцев на несуществующем острове Катан: участники отстраивались, расширяли свои владения, торговали и добывали ресурсы.

По словам представителя платформы, любой, кто играл в Catan, знает, насколько увлекателен базовый элемент стратегии в игре — и как часто это приводит к серьёзной драме.

К слову, стриминговый сервис далеко не первый «поселенец на Катане»: в 2017 году Sony Pictures также планировала киноадаптацию и вела переговоры с держателями прав.