1
СЕРИАЛЫ
333

С небес под землю: второй сезон «Захваченного рейса» с Идрисом Эльбой получил тизер

Первый сезон «Захваченного рейса» с Идрисом Эльбой получился весьма успешным, так что Apple TV+ не заставил нас долго ждать продолжения. Было бы странным снова спасать самолёт, так что выбор пал на метро — главному герою буквально придётся опуститься на самое дно. Вот, собственно, и первый тизер с датой выхода — 14 января следующего года.

Никаких других подробностей сюжета не разглашается. Также не известно, кто именно составит Эльбе компанию на этот раз.

Теги
ВидеоЗахваченный рейс
Комментарии (1)

