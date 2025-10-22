С небес под землю: второй сезон «Захваченного рейса» с Идрисом Эльбой получил тизер

Первый сезон «Захваченного рейса» с Идрисом Эльбой получился весьма успешным, так что Apple TV+ не заставил нас долго ждать продолжения. Было бы странным снова спасать самолёт, так что выбор пал на метро — главному герою буквально придётся опуститься на самое дно. Вот, собственно, и первый тизер с датой выхода — 14 января следующего года.



Никаких других подробностей сюжета не разглашается. Также не известно, кто именно составит Эльбе компанию на этот раз.