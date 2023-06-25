Новые сериалы недели: триллер с Идрисом Эльбой, возвращение «Воина» и «Ведьмака»

На сериальной повестке дня — одна стриминговая премьера и три стриминговых возвращенца. За новичков отвечает драма «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой в роли переговорщика. На третий сезон возвращаются два проекта, полярных по качеству. На потоковую платформу Netflix возвращается «Ведьмак». На Max — бойцовская драма «Воин» по рукописям Брюса Ли. Меж тем на Amazon стартует финальный сезон «Джека Райана».
Вторник, 27 июня
фантастика
В ролях Оскар Морган, Миша Коллинз, Оливия Роуз Киган, Рахарт Адамс, Тайлер Ликьяра, Анна Лор
Создатель Чад Файвэш, Джеймс Стотеро, Натали Абрамс
Тринадцатая серия Night of the Owls станет заключительной для первого сезона и сериала. Телеканал The CW закрыл сериал на первом сезоне.
боевик, драма, приключенческий
В ролях Тайлер Хеклин, Элизабет Таллоr, Дилан Уолш, Алекс Гарфин, Джордан Эльсас, Эммануэль Шрики
Создатель Грег Берланти, Тодд Хелбинг
Сериал следит за семейными буднями знаменитой супружеской пары из Смолвиля. Главные герои продолжат бороться со злом и несправедливостью, совмещая эту непростую миссию с воспитанием сыновей и хлопотами по дому.
Тринадцатый эпизод What Kills You Only Makes You Stronger станет заключительным для третьего сезона сериала. Канал The CW продлил сериал на четвёртый сезон.
Среда, 28 июня
триллер, драма
В ролях Идрис Эльба, Холли Аирд, Арчи Панджаби, Кейт Филлипс, Джеймс Берроуз, Бен Майлз
Семичасовой рейс KA29, следующий из Дубая в Лондон, захватывают неизвестные. Сэм Нельсон, опытный корпоративный переговорщик, решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти всех на борту. Чем обернётся эта рискованная затея?
Идрис Эльба продолжает играть персонажей, умеющих не только в экшен, но и брать верх над врагами при помощи своих вербальных талантов. Но это ни в коем случае не стоит записывать в недостатки, если сюжет достаточно увлекателен.
Четверг, 29 июня
фэнтези, драма, боевик
В ролях Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Анна Шаффер, Джои Бэти, Милли Брэйди
Создатель Лорен Шмидт Хиссрич
Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.
драма, боевик, исторический
В ролях Эндрю Кодзи, Оливия Ченг, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Лэнгли Кирквуд
Создатель Джонатан Троппер
События разворачиваются после гражданской войны в китайском квартале Сан-Франциско. В центре истории — только что прибывший из Китая молодой мастер боевых искусств, которого втягивают в жестокую борьбу криминальных группировок.
Пятница, 30 июня
драма, боевик
В ролях Джон Красински, Уэнделл Пирс, Эбби Корниш, Нуми Рапас, Том Влашиха, Йован Адепо
Создатель Карлтон Кьюз, Грэм Роланд
Джек Райан в бегах, а время работает против него. Протагониста обвиняют в причастности к масштабному заговору, поэтому Райану приходится бегать по всей Европе и от ЦРУ, и от преступников, которых он раскрыл. Ну и миссию по спасению мира тоже никто не отменял.
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