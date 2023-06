Новые сериалы недели: триллер с Идрисом Эльбой, возвращение «Воина» и «Ведьмака»

Сезон 3

The CW

Сериал следит за семейными буднями знаменитой супружеской пары из Смолвиля. Главные герои продолжат бороться со злом и несправедливостью, совмещая эту непростую миссию с воспитанием сыновей и хлопотами по дому.

Тринадцатый эпизод What Kills You Only Makes You Stronger станет заключительным для третьего сезона сериала. Канал The CW продлил сериал на четвёртый сезон.