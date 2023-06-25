Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 июня

Пираты отправляются в приключение — первый тизер адаптации аниме «Ван-Пис». Авторы адаптации «Ковбоя Бибопа» представляют.
Сарик Андреасян снимает спин-офф «Чикатило». Назревает маньячный франчайз.
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