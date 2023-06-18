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Пираты отправляются в приключение — первый тизер адаптации аниме «Ван-Пис»

Обнародованный в рамках TUDUM дебютный тизер приключенческого сериала «Ван-Пис» вызвал у зрителей смешанные впечатления. Адаптацию одноимённого культового аниме готовят авторы, подарившие нам даром никому не нужного «Ковбоя Бибопа», адаптацию другого культового аниме. Поэтому, конечно, опасения поклонников первоисточника вполне объяснимы.

Премьера первого сезона этого нового смелого эксперимента, так или иначе, состоится 31 августа.

Ну а пока можно познакомиться с основным актёрским составом и заодно экипажем судна. Капитана команды Пиратов Соломенной шляпы Манки Д. Луффи играет Иньяки Годой. Ророноа Зоро играет Макенью, Нами — Эмили Радд, Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон, Сандзи — Таз Скайлар.

Теги
ВидеоВан-Пис
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